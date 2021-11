Inflační očekávání se drží i při poklesu výnosů. Akcie lehce ustupují

Akcie na hlavních trzích dnes nejen nenavyšují rekordy, ale lehce z nich ustupují. Poté, co krátkodobé pozitivní faktory přestaly táhnout, dochází k dílčímu výběru zisků, které jsou za poslední zhruba měsíc solidní. Nejsou tu přitom zásadní negativní zprávy, které by dávaly trhům impuls tímto směrem.



Index cen výrobců v USA dál svižně roste, ale údaje za říjen se trefily do očekávání a další nepříjemné překvapení nepřichystaly. Růst výrobních cen se stabilizuje. Dílčí firemní výsledky a zprávy dál působí na jednotlivé tituly, ovšem celkový sentiment neurčují. Spekulace o budoucím šéfovi Fedu by měly být pro akcie spíše plus, neboť šanci mají pouze jednoznačné holubice.



V Evropě se těsně v plusu drží německý DAX a francouzský CAC 40. Naopak AEX či FTSE 100 obchodují 0,3 pct v červeném. V zámoří podobnou měrou ztrácí S&P 500 a ještě o něco víc Nasdaq . Výnosy dluhopisů sestupují docela citelně. 10Y splatnost v USA je dole o 5 a v Německu o 4 bazické body. Během posledního sestupu výnosů inflační očekávání jen přestala stoupat, ale dolů nemíří. Opět sílí poptávka po inflačně zajištěných papírech.



Eurodolaru dnešek nakonec nepřinesl nic zvláštního. Kurz se po menších výkyvech nachází u 1,1585, prakticky na včerejší úrovni. Drahé kovy ani energetické suroviny dnes společný směr nenašly. Koruna začala dobře, ovšem své úvodní zisky následně vracela a proti euru je zpět nad 25,20.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:11 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2411 -0.0662 25.2920 25.1649 CZK/USD 21.8000 0.0115 21.8300 21.7125 HUF/EUR 360.5964 -0.1526 362.4234 359.7800 PLN/EUR 4.5949 0.0610 4.6003 4.5840

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4019 -0.0761 7.4228 7.3934 JPY/EUR 130.8130 -0.3045 130.9740 130.7340 JPY/USD 112.9850 -0.2269 113.1070 112.7620

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8553 0.1182 0.8560 0.8521 CHF/EUR 1.0578 -0.0477 1.0600 1.0575 NOK/EUR 9.8786 0.3353 9.8845 9.8300 SEK/EUR 9.9325 0.0097 9.9391 9.8750 USD/EUR 1.1578 -0.0738 1.1608 1.1570

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3570 0.7464 1.3578 1.3455 CAD/USD 1.2462 0.1446 1.2485 1.2429