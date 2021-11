Inflace v USA zřejmě zaútočí na 6 %. Výnosy rostou, akcie jsou opatrné

Výnosy na hlavních trzích v USA a Evropě mají během listopadu jasně sestupný trend. Není to ovšem nižšími inflačními očekáváními - ta naopak dál stoupají a zájem investorů o inflačně zajištěné dluhopisy je silný. Dnes jsou na programu další důležitá data o inflaci z USA a před nimi dochází na dluhopisech k obratu. Výnosy obracejí nahoru a v americkém případě jsou výš zhruba o 4 bazické body. Menší měrou stoupají také výnosy v Evropě.

Říjnový report o spotřebitelských cenách v USA by podle očekávání měl ukázat další roztočení inflace, a to skoro na 6 procent. Zatímco nákladové tlaky se stabilizují, jak jsme viděli včera ve zprávě o PPI, do spotřebitelské inflace by se to teoreticky mělo dostávat pomaleji, takže stále ještě bude doznívat předešlé zrychlování. Navíc z minulých měsíců víme, že cenový růst postupně dostává širší základy a živí ho rovněž poptávková strana. Nezaměstnanost klesá, firmy přistupují na stále výraznější zvedání mezd a spotřebitelé jsou tak svolnější platit víc. Jak moc se díky tomu ceny zvednou, je otázkou, která bude investory zajímat hlavně z pohledu politiky Fedu. K opatrnosti přitom velí i ranní data z Číny, kde spotřebitelská, a především výrobní inflace, zrychlily více, než se čekalo.

Předseda Powell na posledním zasedání trhy uklidnil holubičím komentářem, někteří zástupci banky však nejsou k inflaci tolik benevolentní. V inflačních číslech spatřujeme menší potenciál hýbat s trhy, než jsme viděli před pár měsíci. Případné vyšší hodnoty samozřejmě nervozitu mohou zvednout, ovšem výrazný negativní dopad bychom nečekali.

Akcie v Evropě jsou na tom dopoledne smíšeně, když se těsně v minusu nachází CAC 40 nebo AEX, u nuly se obchoduje DAX a půl procenta přidává FTSE 100 či IBEX 35. Eurodolar se po ranním poklesu zvedá k 1,1580. Ropa sice stoupala po zprávě, že se USA nechystají použít strategické rezervy k zásobení trhu, ale později obrací dolů. Koruna, která stihla včerejší zisky prakticky odevzdat, začala znovu silnější a nachází se u 25,20 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:18 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2090 -0.0955 25.2817 25.1799 CZK/USD 21.7685 0.0253 21.8350 21.7475 HUF/EUR 361.4506 0.1649 361.7864 359.9200 PLN/EUR 4.5989 0.1581 4.6034 4.5901

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3998 -0.1661 7.4165 7.3869 JPY/EUR 131.0565 0.1101 131.1310 130.6580 JPY/USD 113.1700 0.2312 113.2410 112.7650

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8553 0.0421 0.8558 0.8532 CHF/EUR 1.0561 0.0076 1.0574 1.0550 NOK/EUR 9.8734 0.0623 9.8907 9.8511 SEK/EUR 9.9577 0.1425 9.9607 9.9398 USD/EUR 1.1581 -0.1095 1.1582 1.1560

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3569 0.1221 1.3602 1.3550 CAD/USD 1.2420 -0.1339 1.2448 1.2412