Trhy rostou a Buffett otáčí kormidlem. Letos zatím víc prodává než nakupuje

Warren Buffett se nechal při různých příležitostech slyšet, že když nakupuje akcie, je v jeho zájmu držet je napořád. Bohužel mu to tak vždycky nevychází. Několikrát už svoje pozice odprodal, často když byznys změnil směr, nebo když se ukázalo, že původní investiční teze už neplatí. Zázrak z Omahy, jak se legendárnímu investorovi a filantropovi také říká, ale v minulosti prodával akcie i z jiných důvodů, píše na webu gurufocus.com Rupert Hargreaves.

Třeba mezi třetím čtvrtletím 2018 a loňským posledním kvartálem prodala jeho investiční společnost zhruba 123 milionů akcií Applu, které by při současných cenách měly hodnotu zhruba 18,5 miliardy dolarů. Buffett dosud neupřesnil, proč se k tomuto prodeji rozhodl, připustil nicméně, že to byla „pravděpodobně chyba“.



Během posledního roku byla Berkshire celkově čistým prodejcem akcií. Je možné, že Buffett už začal být znepokojen tím, že trh je na stávajících úrovních už přeceněný.



Podle nejnovějšího regulatorního prohlášení jeho společnosti prodávala Buffettova investiční společnost více akcií, než kolik nakoupila, nepřetržitě už čtyři čtvrtletí za sebou. Za třetí kvartál prodala akcie za částku o dvě miliardy dolarů vyšší, než za kolik nakoupila. A za posledních devět měsíců převážila hodnota prodejů hodnotu nákupů o sedm miliard dolarů.



Jedním z důvodů, proč se Buffett v minulosti pouštěl do prodeje akcií, byla jeho chuť nakupovat. K tomu potřeboval hotovost, kterou si těmito odprodeji obstaral.



Podle Ruperta Hargreavese ale tento motiv můžeme nyní v úvahách odpustit. Berkshire měla na konci září na kontě rekordních 149 miliard dolarů v hotovosti. Buffett by tedy musel prodávat, jenom kdyby uvažoval o transakci v řádu 100 miliard dolarů a vyšším.



Buffettův #konglomerát #Berkshire sedí na rekordních penězích - https://t.co/g3oIoXxchh pic.twitter.com/ToBCnJPo49

Veškeré hotovosti se konglomerát zbavit nemůže, protože ji potřebuje jako kolaterál, aby si udržel svoji jedinečnost v zajišťovacím byznysu. V minulosti ale také Buffett prozradil, že si chce v Berkshire nechat 20 až 30 miliard v hotovosti po ruce na úhradu případných závazků. Kdyby se tedy chystal utratit za akvizice přes 119 miliard dolarů , musel by svůj hotovostní polštář ještě trochu vycpat. Taková šance je ale podle autora docela malá.Je zde možné i další vysvětlení. Prodeje mohou být spojené s portfolii Todda Combse a Teda Wechslera, dvou správců fondů, kteří obchodují častěji než samotný Buffett. V regulatorním sdělení firmy se neuvádí, kdo ze společnosti Berkshire prodával a kdo kupoval. Oba manažeři ale pravděpodobně stáli za několika menšími akvizicemi a prodeji, které konglomerát uskutečnil během posledního roku.Za povšimnutí pak podle Hargreavese stojí také větší počet krátkodobých obchodů v portfoliu Berkshire. Netýká se to jenom většího počtu menších pozic. Buffett říká, že se osobně dívá na každou jednotlivou pozici s hodnotou jedné miliardy dolarů a vyšší.To by zahrnovalo holding Berkshire ve společnosti , která měla závěrem loňského roku hodnotu 5 miliard dolarů . Na konci letošního druhého čtvrtletí, kdy akcie nabyla zhruba 50 % nad pořizovací cenu, byla pozice zkrouhnuta o polovinu. To by odpovídalo prodeji za 2,5 miliardy dolarů . Kdyby Buffett prodával dál, představovalo by to divestice za 2 miliardy dolarů ve třetím čtvrtletí. Nejdříve si ale budeme muset počkat na další regulatorní prohlášení, kde se teprve dozvíme, co konglomerát v uplynulém kvartálu prodal.Merck byl další pozicí, kde hodnota přesahovala jednu miliardu a která trvala jenom něco přes rok. To samé platí pro AbbVie.Tyto údaje podle Hargreavese ukazují, že Buffett v poslední době akcie prodával. Vyvozovat z toho jakékoli konkrétní závěry je ale příliš smělé, podotýká autor článku, který je na akciích v dlouhé pozici.

Zdroje: www.gurufocus.com