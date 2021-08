Dobrák a šmejd. Filmové zpracování investičních mozků

Je to dojemné, snad nejde jen o tzv. zaparkování peněz do "nadace" z důvodů daňových optimalizací. Každopádně daleko zajímavější by byl příběh finančníka Sorose. Ten také vydělal spoustu peněz a pak je reinvestoval tu do ukrajinské premiérky Tymošenkové, tu do slovenské premiérky Radičové, tu do vzdělání pirátského poslance Ferjenčíka, tu do firmy Seznam.cz, tu do novinářky Drtinové z DVTV. To je teprve hodnej americkej strejda!

PetMa



Petma, ty jsi ale mačo! Něco o Burešovi bys tam neměl? Henry

Měl. Taky byl na popovídáníčku u Sorose. PetMa