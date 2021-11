Proč se obrovské firmy najednou rozpadají na kusy

Rozdělit se je nejnovější trend mezi globálními firemními titány. Rozpad na několik částí plánují nejnověji takoví mamuti jako , Toshiba a . A to je možná jenom začátek vlny, napsal na serveru CNN.



Konglomeráty jsou obrovské a obtížně uchopitelné. Wall Street je nenávidí, protože neví, jak je pořádně ocenit. Teď je ale možná na čase zjistit, jestli je hbitost více než velikost.

J&J nejnověji oznámil, že se rozdělí do dvou firem – jedna se bude orientovat na spotřební zboží a druhá na léky a zdravotní zařízení.

Johnson & Johnson se rozdělí na dvě firmy - růstovou farmacii a pomalejší spotřebitelskou skupinu. #Johnsona... - https://t.co/ggSHooPhGC pic.twitter.com/B14ceAX20x — Patria.cz (@PatriaCZ) November 12, 2021

V sektoru zdravotnictví to je zatím poslední z tektonických změn, do kterých se před Johnson &Johnson pustily i jiné velké farmaceutické společnosti, včetně obrů jako , , nebo . Ty svoje velké divize odštěpily už v minulých letech, nebo to alespoň plánují. Investoři jsou totiž ochotní platit vyšší cenu za rychle rostoucí byznysu léků, zařízení a biotechnologie spíše než za generika a spotřební zboží pod stejnou značkou.

Firemní rozluky se ale netýkají jenom zdravotní péče, což ukazují příklady Toshiby a .

Toshiba se rozdělí na tři samostatné firmy. Zaměří se na infrastrukturu, elektroniku a polovodiče. #Japonsko... - https://t.co/HYoLvIDWJT pic.twitter.com/dJfIXsmbNK — Patria.cz (@PatriaCZ) November 12, 2021

„Proto, aby přežily a nenechaly si utéct trendy, se firmy musejí dívat na nejlukrativnější linky svého byznysu a na to, kam by měly dávat nejvíce své pozornosti a času,“ řekla CNN Business šéfka investiční strategie v SoFi Liz Young.

Velké firmy po celém světě i v řadě sektorů teď ve zmenšování velikosti vidí nového boha.

Technologický gigant Dell nedávno odštěpil svůj cloudový byznys WMWare do naprosto samostatné firmy. A do dvou firem se rozdělil maloobchodní řetězec L Brands. Jmenují se Bath & Body Works a Victoria's Secret.

vyčlenila do nové společnosti, zvané Kyndryl, svoji službu informačních technologií. Ta má teď větší volnost, pokud jde o další spolupráci a vytváření společných podniků s cloudovými konkurenty .

„Našli jsme novou svobodu, jak vstupovat na trh. Pořád můžeme obsluhovat zákazníky , ale také prozkoumávat partnerství s jinými technologickými providery,“ uvedl finanční ředitel Kyndrylu David Wyshner v nedávném rozhovoru se CNN Business. Minulý týden Kyndryl oznámil obchod s Microsoftem.



Společnosti mohou také přijít na to, že odštěpením divizí získají větší samostatnost a budou moci uzavírat obchodní vztahy, které nemusely dávat velký strategický smysl, když byly ještě součástí obrovského konglomerátu.

Odpálení části firmy a odprodeje majetku jsou pro konglomeráty kromě jiného i způsobem, jak zvrátit rozhodnutí, že kterých investoři úplně neskákali radostí.

Jako příklad mohou sloužit telekomunikační giganty a . Akcie obou firem v posledních několika letech zaostávaly za širším trhem. Částečně tomu bylo kvůli nedostatečně rostoucím tržbám a zisku. Dalším z důvodů byl ale i strach, že se obě firmy dostaly svými velkými obchody v mediální sféře už moc daleko od svého jádrového byznysu, který spočíval v bezdrátovém světě.

Verizon si koupil AOL a Yahoo a spojil je do divize, kterou nejdříve pojmenoval Oath a pak přejmenoval na Media. Akvizice se mu ale nikdy nevyplatila. V září tak za pět miliard dolarů svoji mediální divizi prodal společnosti private equity kapitálu Apollo. Zůstal mu v ní jenom 10procentní podíl.

je uprostřed jiné transakce: chce odštěpit WarnerMedia, mateřskou společnost CNN Business, a spojit ji s obrem ve streamingu a kabelovém vysílání Discovery. Vznikne tím nová společnost s názvem Warner Bros. Discovery. Celá transakce by se ale měla uzavřít až v polovině roku 2022.

Vývoj akcií At&T v porovnání s indexem S&P 500:

Zdroj: https://www.fool.com/

Podle webu Motley Fool je teď AT&T jednou z trojice vytipovaných firem, do kterých by teď hodnotoví investoři mohli investovat 100 dolarů. Jedním z katalyzátorů je podle webu právě odštěpení WarnerMedia, a dalším pokračující zavádění 5G sítí. Investovat do modernizace této infrastruktury sice pro firmu nebude zrovna levný špás, stavební kameny jeho marže v mobilním byznysu se ale odvíjí od stahování dat.

“I když AT&T po odloučení od WarnerMedia pravděpodobně sníží svoji dividendu a výnos rozprostírající se mezi 4 a 5 procenty, firma je prostě poměrně dost levná, aby bylo možné ji jen tak přejít,“ píše také web.

Zdroj: CNN, www.fool.com