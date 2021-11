Turecká centrální banka navzdory vysoké inflaci a slabé měně opět snížila úroky

Zapomeň. Nebudou mít děti vůbec. Ženský ty děti nechtěj. A chlapům to ani nedoporučuju, protože stát dělá všechno pro to, aby při rozvodu/rozchodu to pro ně byla definitivně nejhorší skutečnost, co v životě prožijí a co se s nima bude táhnout třeba 20 let. Ono stačí už jenom to bydlení samo o sobě, 3+1 75 m2 v krajském městě (ne v Praze) 8+ mil. Nevidím pro mladé ani nejmenší důvod tady zůstávat. Max tak vystudovat tady za "státní" peníze a pak hurá pryč. A proč tomu tak bude, si ekonomové a vědecké výzkumy jako vždy zdůvodní čímkoliv možným, jen ne tím prvním a zcela nejzřetelnějším důvodem.

SajzeKatze