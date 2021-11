Výroba automobilů v Česku klesla v říjnu kvůli odstávkám o 47 procent

Výroba automobilů v Česku se v říjnu kvůli odstávkám způsobeným nedostatkem čipů propadla meziročně o 47 procent, vyrobeno bylo 68.202 osobních vozidel. V tiskové zprávě to dnes uvedlo Sdružení automobilového průmyslu. Celkově podle něj bylo letos vyrobeno 899.855 automobilů, což je o čtyři procenta méně než ve stejném období loňského roku, který byl dosud nejhorší od roku 2014.



Kvůli nedostatku čipů několikrát zastavila výrobu Škoda Auto, naposledy zde stály výrobní linky v říjnu. Kolínská obnovila výrobu 21. září, výroba zde stála s týdenní přestávkou od 15. srpna, předtím byli zaměstnanci na celozávodní dovolené. Sdružení uvedlo, že kvůli přetrvávajícím omezením a výpadků ve výrobě automobilový průmysl apeluje na vládu, aby urychleně schválila systém dočasné podpory zaměstnanosti z programu Antivirus.



"Aktuální statistiky sdružení sice sledují jen výkonnost automobilek, nicméně propad domácí i evropské produkce vozidel působí násobné ztráty především na straně dodavatelských firem. Ohroženy jsou tak zejména firmy malé a střední. Ačkoliv některé zprávy z posledních týdnů naznačují mírné zlepšení, situace zůstává nadále extrémně napjatá," uvedl výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.



Sdružení uvedlo, že jako jediné v ČR se čipové krizi přes zpomalení daří odolávat automobilce Hyundai. "Od ledna do konce října vyrobila 231.600 vozidel, tedy o 21,8 procenta více než v loňském roce. V říjnu bylo v Nošovicích vyrobeno 24.300 automobilů, meziročně o 8,8 procenta méně," sdělilo. Škoda Auto, která během října musela výrazně omezit produkci v tuzemských závodech, proti tomu podle něj vyrobila od začátku roku do konce října 547.174 vozidel, meziročně o 11 procent méně.



"V říjnu se výroba Škody Auto propadla o 59,2 procenta na 32.865 automobilů. Také na produkci kolínské Toyoty se výrazně podepsala čipová krize. V říjnu bylo vyrobeno 11.037 automobilů, meziročně o 49 procent méně. Od začátku roku vyrobila celkově 121.081 vozidel, proti stejnému období loni o 8,5 procenta méně," uvedlo sdružení.



Upozornilo, že roste podíl elektrických vozidel. "V dosavadním průběhu roku bylo vyrobeno 100.856 elektrických vozidel, to činí podíl na celkové výrobě 11,2 procenta, v samotném říjnu dokonce 14,7 procenta. Bateriových elektromobilů bylo od začátku roku vyrobeno 58.163, plug-in hybridů 42.693," sdělilo sdružení.



Produkce autobusů klesla. Do konce října jich bylo vyrobeno 3747, meziročně o 7,2 procenta méně. Tradičně největším výrobcem je vysokomýtské Iveco CR, které letos vyrobilo 3410 autobusů. Růst proti tomu hlásí Jawa Moto vyrábějící motocykly. Letos vyrobila 862 strojů, dvojnásobek toho, co loni, vyplývá z dat sdružení.