Korporátní zprávy vytáhly Macy´s a Nvidii, celkově však trhy klesají

Americké futures ráno sice rostly, ale příznivý vývoj nevydržel a Wall Street po začátku nabrala naopak lehké ztráty. Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite jsou dole asi o 0,1 pct. Také Evropa se nakonec shodla na směru - stejném jako Amerika. FTSE 100 klesá o 0,5 pct, AEX ztrácí 0,4 pct, DAX a CAC 40 potom sestupují o 0,2 procenta.

Mezi jednotlivými tituly vidíme vysoké přírůstky u Macy´s nebo Nvidie, a to po výsledcích, respektive výhledu na další kvartál. Slabší výhled naopak potápí akcie Alibaba nebo . Co se týče dat, listopad vypadá zatím dobře v americkém průmyslu. První náznaky v podobě indexů aktivity z New Yorku, a dnes Filadelfie, překonaly očekávání a poskočily značně nahoru. Lehce horší než odhady byl naopak počet žadatelů o dávky v nezaměstnanosti. Vedle výsledků a dat ale mohou být investoři nervózní před zítřejší expirací akciových opcí. Aktivita na tomto trhu nabrala na významu a s tím roste i potenciál působit zvýšenou volatilitu.

Dluhopisové výnosy v USA zhruba drží pozice, evropské se posouvají dolů. Německá 10Y splatnost klesá asi o 2 bazické body. Eurodolar navzdory vývoji na dluhopisovém a akciovém trhu lehce stoupá a blíží se 1,1350. Zlato odpoledne klesá, ropa je za dnešek zhruba na svém.

Koruně přináší odpolední zhoršení na hlavních trzích ztráty na páru s eurem - obchoduje se na 25,28. S dolarem však zhruba drží krok. Mírný dopad může mít utahování protiepidemických opatření, ale na to už trhy obecně nejsou moc citlivé.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:11 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2792 0.2354 25.2888 25.2086 CZK/USD 22.2675 -0.0471 22.3130 22.2205 HUF/EUR 364.4380 0.0583 364.8700 362.1012 PLN/EUR 4.6704 0.1920 4.6760 4.6463

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2490 -7.2443 7.2542 7.2148 JPY/EUR 129.7250 0.3885 129.8232 129.1240 JPY/USD 114.2830 5.1688 114.5000 113.8790

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8425 0.3932 0.8427 0.8383 CHF/EUR 1.0518 0.1314 1.0525 1.0501 NOK/EUR 10.0275 1.3697 10.0296 9.7947 SEK/EUR 10.0959 0.6571 10.0979 10.0205 USD/EUR 1.1352 0.2827 1.1358 1.1314

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3772 0.0689 1.3795 1.3710 CAD/USD 1.2636 0.1895 1.2649 1.2593