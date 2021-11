Rozbřesk: Strach má jméno omikron. Evropskou ekonomiku čeká těžká zima

Na trhy ke konci uplynulého týdne sedla vlna strachu z nové varianty viru COVID-19 omikron. Americké akcie ztratily přes 2 % a výnosy bezpečných dluhopisů mířily prudce dolů - výnosy amerických dluhopisů spadly o 16 bps na 1,47 % (třítýdenní minima).



O nové variantě se toho ví zatím velice málo, ale zdá se být jasné, že je výrazně nakažlivější než všechny předešlé. A i proto se pravděpodobně velice rychle rozšíří také na celé severní polokouli. Velkou otázkou zůstává, zda vůči ní bude i nadále účinné očkování. Podle společnosti Biontech to budeme vědět do čtrnácti dní. A pokud bude ochrana očkováním prolomena, bude společnost potřebovat zhruba 100 dní na adaptaci vakcíny na novou variantu.



To je sice ohromný výkon. I tak to však může být velký problém. Pokud se nová varianta rychle rozšíří a obejde očkování, vrací se severní Amerika i Evropa de facto tam, kde byla před rokem, a během nadcházející zimy nás čekají daleko výraznější omezení (oproti očekáváním ze začátku října). To vše navíc ve chvíli, kdy průmysl na rozdíl od situace před rokem evropské ekonomice nepomůže. V listopadu se sice nálada v průmyslu lehce vylepšila, ale jen kosmeticky … a výroba v klíčových odvětvích jako automotive má stále velké problémy. Napříč eurozónou přetrvávají dál velké potíže se subdodávkami, drahými energiemi a nedostupnou logistikou - to vše vedlo k dalšímu rekordnímu růstu cen vstupů v průmyslu (podle posledních PMI). A nová varianta viru pravděpodobně může situaci v subdodavatelských řetězcích ještě zhoršit.



Navíc omikron bohužel dobře ukazuje, na jak křehkých základech stály optimistické předpoklady o blížícím se “konci pandemie” ve vyspělém světě. Pokud je značná část Afriky i řada míst v Asii jen velice málo proočkována, mohou v nich opakovaně vznikat nové kmeny COVID, vůči kterým se budou muset i bohatší a proočkovanější společnosti opakovaně uzavírat a přeočkovávat. To vše může protáhnout období supervelkých vládních deficitů a rozpadlých výrobních řetězců, což ve finále vyústí v trvale vyšší inflaci.



TRHY

Koruna

České koruně se přísnější domácí opatření vůbec nezamlouvají a stejně tak na ni negativně dopadají obavy z nové varianty omikron (viz úvodník). I když se rozpětí mezi českými a eurovými sazbami dál rozšiřuje, koruně to nijak nepomáhá. Je to tím, že je to spíše důsledek nejistotou přirozeně oslabované koruny, kvůli které investoři sází na vyšší české sazby. Tento týden bude zajímavé sledovat zveřejnění struktury HDP za třetí kvartál a listopadová PMI (zda podobně jako v eurozóně ukážou na nárůst inflačních tlaků).



Zahraniční forex

Panika okolo nové koronavirové varianty srazila razantně dolarové sazby a posunula eurodolar krátkodobě zpět nad hladinu 1,13. Omicron alias nová varianta COVIDu, však přestává na počátku tohoto týdne děsit, a tak úroky v USA jdou opět vzhůru a dolar posiluje. Býčí nálada by dolaru mohla vydržet až do konce týdne, kdy mají být zveřejněny listopadové statistiky z amerického trhu práce, které budou zřejmě velmi silné (očekáváme přírůstek přes 500 tisíc nových pracovních sil).



Ropa

Severomořská ropa Brent v pátek zkolabovala o téměř 12 % až pod hranici 73 USD/barel v reakci na zprávy o rychlém šíření nové varianty koronaviru omikron. Takto dramatický cenový propad vykazuje všechny znaky tzv. flash crashe, tedy situace, kdy trh zasáhne fundamentálně důležitá informace, avšak propad je znásoben nízkou likviditou (v USA byl Black Friday) a panickým výprodejem.



Dnes ráno si ropa připisuje k dobru prozatím více než 4 %, čímž alespoň částečně koriguje extrémní výplach z konce minulého týdne. Na současných cenových úrovních však dle nás trh stále očekává výrazně negativní scénář, kdy je varianta omikron nejen výrazně nakažlivější, ale hlavně rezistentní vůči existujícím vakcínám. Takový scénář je sice možný, nicméně na jednoznačné závěry si budeme muset ještě počkat (dle společnosti BioNTech to budeme vědět do dvou týdnů). Rychlé šíření varianty omikron každopádně vnáší na ropný trh další podstatný prvek nejistoty, který může ceny ropy v nejbližších týdnech držet na uzdě.