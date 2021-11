Oživení v eurozóně podle činitelů ECB ohrožuje rychlé šíření viru a nová mutace

Ekonomika eurozóny se dál zotavuje, kvůli růstu počtu případů nákazy koronavirem a kvůli nové mutaci tohoto viru ale čelí rizikům. Podle agentury Reuters to dnes uvedli dva vedoucí představitelé Evropské centrální banky (ECB). Nová mutace koronaviru zjištěná v Jihoafrické republice nyní znepokojuje vlády a investory po celém světě.



"Nejistota zůstává vysoká, odráží zejména zdravotnickou situaci, která se opět stává zdrojem značných obav," uvedl člen Rady guvernérů ECB a guvernér italské centrální banky Ignazio Visco. Viceprezident ECB Luis de Guindos poukázal na problémy spojené s novou variantou viru, se stoupajícím počtem nově nakažených i s problémy v dodavatelských řetězcích. Předpověděl ale, že hospodářské dopady budou omezené.



"Máme zde rozdílový faktor, kterým je očkování," prohlásil de Guindos. "Proto si myslím, že vliv na ekonomiku bude omezenější. Jsem do určité míry optimista," dodal. Upozornil také, že ekonomika prokázala schopnost přizpůsobit se dopadům pandemie. Hospodářský růst v eurozóně se podle něj letos bude pohybovat kolem pěti procent a jeho tempo bude silné také v příštím roce.



Evropská komise (EK) tento měsíc předpověděla, že hrubý domácí produkt (HDP) zemí používajících euro se letos zvýší o pět procent. Na příští rok počítá s růstem o 4,3 procenta. V loňském roce se HDP eurozóny v důsledku pandemie propadl o 6,4 procenta.



Nová verze koronaviru s označením B.1.1.529 se rychle šíří v nejlidnatější provincii Jihoafrické republiky a podle vědců jsou dosavadní poznatky o ní znepokojivé. Nese totiž mimořádný počet mutací, a mohla by tak být agresivnější než předchozí varianty. Řada zemí, včetně evropských, už reaguje zákazem letů ze zasažené oblasti. Obavy z nové mutace dnes vedly k výraznému poklesu na akciových trzích.