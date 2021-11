Petrus Advisers je stále proti návrhu PPF na spojení Monety s Air Bank

Fond Petrus Advisers, akcionář MONETA Money Bank, nesouhlasí s upravenou nabídkou na sloučení Monety s Air Bank a doporučuje všem akcionářům Monety, aby na mimořádné valné hromadě 20. prosince hlasovali proti transakci se skupinou Air Bank. Informovala o tom dnes agentura Reuters.



Fond říká, že požaduje fúzi pouze v akciích s následnou povinnou nabídkou na převzetí nebo přímé převzetí, je-li PPF ochotna sloučit skupinu Air Bank s Monetou.



Na základě revidovaného výhledu jsme ještě více přesvědčeni, že se Moneta bude těšit zářné budoucnosti coby samostatná společnost, citoval Reuters ze sdělení fondu. Podle něj je výhled čistého zisku Monety téměř o 50 procent lepší, než bylo komunikováno.



Skupina PPF a Moneta Money Bank se dohodly na novém modelu financování spojení Moneta Money Bank a bankovní části PPF, kam patří Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Benxy (Zonky).



Kupní cena AirBank zůstává na 25,9 mld. Kč, MONETA zaplatí až 20 % z přebytečného kapitálu plus minimálně 80 % prostřednictvím dvoukolové emise nových akcií. Nabídka v prvním kole emise všem akcionářům na základě přednosti bude za 82 Kč/akcie a ve druhém kole za 90 Kč/akcie u akcií, které nebyly umístěné v prvním kole. Cena 90 Kč/akcie by rovněž stanovila minimální cenu, za kterou by byla v budoucnu učiněna případná povinná nabídka převzetí všem akcionářům Monety. Moneta odhaduje, že celková potenciální hodnota pro akcionáře mimo PPF může dosáhnout až 104 Kč/akcie. Transakce podléhá schválení valnou hromadou naplánovanou na 20. prosince a také schválení regulačních orgánů.

Zdroj: Reuters