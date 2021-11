Inflace v eurozóně vystoupila na 4,9 %, je nejvýše od vzniku eura

Meziroční míra inflace v eurozóně v listopadu vystoupila na 4,9 procenta, a dostala se tak na nejvyšší hodnotu od zavedení společné evropské měny euro před dvaceti lety. Zvýšila se tak ze 4,1 procenta v říjnu, zejména kvůli pokračujícímu zdražování energií. Ve svém rychlém odhadu to oznámil statistický úřad Eurostat. Údaje za celou Evropskou unii odhad neobsahuje, tato data budou zveřejněna v polovině prosince.



Proti říjnu se ceny zvýšily o 0,5 procenta. Růst inflace, který podle ekonomů souvisí s hospodářským oživením doprovázeným zdražováním energií a nedostatkem některých surovin, pokračuje už od konce léta. I v listopadu se na její výši podílely především energie, které meziročně zdražily o 27,4 procenta (v říjnu o 23,4 procenta). Zrychlil ale i růst cen služeb (2,7 procenta), neenergetického průmyslového zboží (2,4 procenta) a potravin, alkoholu a tabákových výrobků (2,2 procenta).



Listopadová inflace výrazně překonala odhady analytiků v anketě agentury Reuters, kteří očekávali její růst na 4,5 procenta. Zároveň téměř o tři procentní body přesáhl dlouhodobý cíl Evropské centrální banky (ECB), který je na dvou procentech.



ECB na rozdíl od některých analytiků nadále očekává, že se inflace v průběhu příštího roku vrátí ke stanovenému cíli. Prezidentka ECB Christine Lagardeová nedávno řekla, že banka proto neplánuje na současný výkyv reagovat zpřísněním měnové politiky. To by podle ní omezilo příjmy domácností a v důsledku mohlo výrazně zpomalit hospodářský růst.