Dolar bude dlouhodobě slábnout pod vahou kryptoměn a digitálních měn centrálních bank, míní expert

Inflaci již nelze ignorovat a centrální banky po celém světě se na ni snaží reagovat. V USA vede tento vývoj k diskusi o tom, zda aktuální inflace a utahující se podmínky na trhu práce nepovedou k rychlejšímu ukončení nákupu aktiv americkou centrální bankou. Jinde ve světě pak dochází k utahování monetární politiky a zvedání sazeb. Pro Yahoo Finance to uvedl Bill Campbell z DoubleLine Global Bond Strategy.

Podle experta se tedy inflací vyvolaný posun v monetární politice stane brzdou globálního růstu. Podobně bude působit současný pandemický vývoj v Evropě a v neposlední řadě vývoj úvěrového cyklu v Číně. Všechny tři faktory pak budou zároveň tlačit nahoru kurz dolaru. To je ovšem cyklický vývoj a ten strukturální se podle Campbella bude lišit. Proč? Expert míní, že v delším období bude dolar slábnout kvůli vývoji v mezinárodním obchodu a nástupu kryptoměn a digitálních měn centrálních bank.



O úpadku dolaru se ale v minulosti hovořilo již mnohokrát, například v souvislosti s růstem ekonomického a politického významu Číny. Proč by to tentokrát mělo být jinak? Expert nejdříve uvedl, že u Číny hrálo vždy roli to, zda by globální úspory skutečně tekly směrem k této zemi a její měně. Tedy zda by důvěřovaly jejím institucím a trhům. Campbell také nevěří tomu, že by dolar nahradila nějaká nová globálně dominantní měna. Míní ale, že nové technologie povedou Banku pro mezinárodní vypořádání plateb ke snahám o vytvoření nového celosvětového platebního systému.







Vedle nového platebního systému budou vznikat regionální obchodní dohody a vazby, což bude měnit systém, kterému dominuje dolar. Nebude totiž například dávat smysl, aby do vztahu mezi dvěma navzájem obchodujícími zeměmi vstupovala země třetí. Tedy Spojené státy na základě toho, že pro obchodní transakce se používá hlavně dolar. K vypořádání obchodů tak bude stále více docházet na bilaterální bázi. Expert tedy míní, že bude vznikat pestřejší systém a měnit se budou i váhy jednotlivých měn v rezervách centrálních bank. A to opět směrem ke klesající váze dolaru.



Již nyní podle Campbella některé centrální banky spolupracují na vytvoření platebního systému, který je založen na jejich digitálních měnách. A stejně tak se některé země snaží o přechod na zmíněné bilaterální vypořádání transakcí. Vše je stále v počáteční fázi, ale postupně bude probíhat „eroze v pozici dolaru“, což se začne promítat i do toho, že úspory, které jsou nyní „zaparkované v dolarech“, zamíří jinam. Jinak řečeno, rozjede se strukturální odklon od dolaru, jehož tahounem bude mimo jiné blockchain.



Zdroj: Yahoo Finance