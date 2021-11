Rozbřesk: Pandemie sráží vyhlídky tuzemských firem. Rozjedou Powell & spol. jestřábí show?

Tuzemská ekonomika rostla ve třetím čtvrtletí mezikvartálně o 1,5 %, meziročně o 3,1 %. Obrázek posledního čtvrtletí díky dnešním a už díky předchozím měkkým datům začíná nabývat konkrétnější podoby. Podobně jako předchozí čtvrtletí bylo i to aktuální poznamenané problémy v dodavatelských řetězcích, zejména automobilového průmyslu, k nimž se přidal masívní dopad vysokých cen surovin a energií. Když k tomu připočteme opětovnou explozi pandemie, tak to z pohledu ekonomiky letos rozhodně nevypadá na žádný radostný finiš.

Listopadový průzkum důvěry ve firemní sféře už sice indikoval obrat k lepšímu, avšak přece jen proběhl ještě v době před vyhrocením kovidové situace, vedoucí ke znovu zavedení nouzového stavu, respektive nových restrikcí zasahujících především do oblasti služeb. Asi nikoho nepřekvapí vysoká inflační očekávání v tuzemských firmách, které ukazují poslední podrobné výsledky průzkumu zveřejněné včera. Napříč všemi velkými obory české ekonomiky je vidět rostoucí odhodlání zvyšovat ceny produkovaných výrobků a služeb, které jsou nesrovnatelné s nedávnou (a v řadě případů i dávnou) minulostí. Výjimkou je snad jen výroba kovů, kterou se už inflační vlna prohnala, zatímco velká část výrobců spíše čeká na přelom roku, kdy přijde s novými ceníky.





Zajímavé jsou na novém průzkumu i odhady poptávky pro následující měsíce. V některých oborech, jejichž situace je přímo závislá na vývoji pandemie, je už v listopadovém přehledu vidět poměrně silné ochlazení (restaurace, cestovní kanceláře), nicméně třeba v případě hotelů dál panovala „velká“ očekávání covidu navzdory. Na tomto místě je možná dobré připomenout, že všechna data jsou sezónně očištěná, a tak optimismus části oblasti HORECA nelze zdůvodnit jen prostým nástupem zimní sezóny. Je tedy evidentní, že novou situaci bude plně reflektovat teprve až prosincový průzkum, který ovšem bude zveřejněn až za měsíc. V té době bude už bude jasné, jak moc zasáhla pandemie a restrikce s ní spojené do chování spotřebitelů, a tedy i do tržeb firem v maloobchodu a ve službách. O tom, že výsledek ekonomiky v závěru roku nebude nijak dechberoucí, není pochyb. Na opakování recese to však stále ještě zdaleka nevypadá.







*** TRHY ***



Koruna

Koruna se i v průběhu včerejšího obchodování držela v blízkosti hranice 25,60 EUR/CZK. Na jejím vývoji se tak i nadále podepisuje prohlubování pandemie spolu s nástupem další nové mutace koronaviru, o které se toho fakticky příliš neví, a o to více obav vyvolává. Ve prospěch koruny hraje i nadále úrokový diferenciál, který se má brzy opět rozšířit, jak už ostatně naznačil v dalším rozhovoru i guvernér ČNB (https://bit.ly/3o5IyfJ). Nervozita na trhu hned tak nepoleví, a tak i v nejbližších dnech zůstane koruna spíše pod tlakem. Nic na tom nezmění ani podrobná čísla o HDP za třetí kvartál, která dnes zveřejní statistický úřad. Podle předběžného odhadu si česká ekonomika oproti třetímu kvartálu připsala navzdory trablům automobilového průmyslu solidní 1,4 %.



Zahraniční forex

Nervozita spojená s nebezpečím v podobě nové mutace koronaviru se vrací na akciové trhy, což má za následek propad dolarových sazeb a posun eurodolaru zpět nad úroveň 1,13.

Jestliže dopoledne bude trh monitorovat výsledek inflace v eurozóně za měsíc listopad (patrně bude velmi vysoká a blížit se 5 %), tak odpoledne budou ve hře vystoupení klíčových amerických centrálních bankéřů (Powell, Clarida a Williams). Očekáváme, že vyznění jejich vystoupení bude jestřábí, což by mělo dolaru zpět pomoci.



Polský zlotý musí být dnes ve střehu před předběžným odhadem listopadové inflace. Ta bude zřejmě opět vysoká (nelze vyloučit i hodnotu začínající číslem 7) a dost může ovlivnit očekávání ohledně příštího zasedání NBP naplánovaného na příští týden.



Akcie

Včerejší obchodování v USA se neslo již od samého úvodu v pozitivním duchu. Včerejšími růsty se tak umazává jen část pátečních ztrát. Výjimkou je technologický Nasdaq - tomu jedinému se podařilo umazat veškeré páteční ztráty. Nejlépe se dařilo jednoznačně technologickému sektoru (Apple +2,2 %, Alphabet +2,3 %, Microsoft +2,1 %, AMD +4,6 %, Nvidia +6 %, Tesla +5,1 %). Značnou část pátečních propadů umazal i energetický sektor díky zastavení poklesu cen ropy. Akcie ropných firem zpevnily (Exxon Mobil +0,6 %, Halliburton +2,8 %, Occidental +1,2 %). Nejhůře se pak vedlo telekomunikacím a komunikačním službám (AT&T -1,4 %, Snap -1,8 %, Twitter -2,7 %, Weibo -7,4 %).