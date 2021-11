Petr Dufek: Česká ekonomika si ve třetím čtvrtletí připsala 1,5 procenta, v podstatě jen díky domácí poptávce

Česká ekonomika si ve třetím čtvrtletí letošního roku vedla o trochu lépe, než naznačoval bleskový odhad HDP před měsícem. Podle dnes zveřejněných dat statistického úřadu se HDP v tomto období zvýšil mezikvartálně o 1,5 %, v meziročním srovnání to znamená nárůst o 3,1 %.



Růst ekonomiky zajistila v podstatě jen domácí poptávka. Při pohledu na trable automobilového průmyslu, na který v létě dopadaly potíže s nedostatkovými součástkami, snad není ani čemu se divit. Ekonomice se tak dařilo díky rostoucí spotřebě domácností a vlády, nicméně přehlédnout nelze extrémní vliv nárůstu zásob. Ty se zvyšovaly nejen v důsledku nemožnosti firem dokončovat výrobu v důsledku chybějících komponent, ale také ve snaze podniků zásobit se v časech komplikované a drahé mezinárodní logistiky.



Ekonomiku však podpořily svými útratami i domácnosti, které zvýšily nákupy nejenom za zboží, ale podstatně více utrácely i za služby, které předchozím lockdownem utrpěly nejvíce. Ve srovnání s loňským třetím kvartálem se tak spotřeba domácností zvýšila o 6,4 %.





Zklamání v datech o HDP přinášejí především investice. Jejich mezikvartální propad jde napříč všemi typy. Od bydlení přes stroje až po dopravní prostředky. Přitom do investic se vkládaly docela velké naděje vzhledem k oživení ekonomiky i tlaku, který firmy pociťují v důsledku nedostatku zaměstnanců.

Z pohledu nabídkové strany ekonomiku táhly nahoru především služby. Konkrétně odvětví obchodu, dopravy, ubytování a stravování, kterému sekundoval veřejný sektor. Průmysl podle očekávání skončil v červených číslech, nicméně kdyby nevyráběl na sklad, bylo by to ještě horší.



Celkově jsou výsledky české ekonomiky za třetí kvartál lehce pozitivní. Samozřejmě dominantní vliv zásob rozhodně není ničím povzbudivým, nicméně můžeme je vzhledem k okolnostem chápat v jistém směru jako odložený export. To, co v tuto chvíli upoutá nejvíc je asi zmíněné zamrznutí investic, které podvazuje růst hospodářství do budoucna.



Ve čtvrtém kvartále už asi s takovými výsledky počítat nemůžeme. V listopadu se sice rozjel automobilový průmysl, avšak ztrátu z předchozích měsíců bude dohánět jen obtížně. Země navíc prochází další pandemickou vlnou, a tak kladná nula se v tuto chvíli zdá jako docela slušný očekávaný výsledek.