Schodek státního rozpočtu v listopadu stoupl na 401,5 miliard korun

Schodek státního rozpočtu ke konci listopadu stoupl na 401,5 miliardy korun z říjnových 335 miliard korun. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí. Jde o nejhorší listopadový výsledek od vzniku ČR. Loni ke konci listopadu byl schodek 341,5 miliardy korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) bude tak schodek rozpočtu za celý rok nižší než schválených 500 miliard korun.



"Listopadové plnění státního rozpočtu znamená, že schválené celoroční saldo ve výši 500 miliard zůstane výrazně nenaplněno. Listopad je navíc z hlediska výdajů i příjmů tradičně horší měsíc. Vyplácely se totiž zálohy na regionální a soukromé školství ve výši 30,4 miliardy nebo čtvrtletní dotace na obnovitelné zdroje za téměř sedm miliard. Naopak příjmová strana nebyla v listopadu podpořena výběrem těch daní, které do rozpočtu plynou až v posledním měsíci každého čtvrtletí," uvedla ministryně.



Celkové příjmy rozpočtu ke konci listopadu meziročně stouply o 14,2 miliardy na 1,33 bilionu korun. Daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení vzrostly meziročně o 36,5 miliardy na 1,16 bilionu korun, zatímco samotné příjmy z daní bez pojistného meziročně klesly o 14,6 miliardy na 616,9 miliardy korun. Celkové výdaje rozpočtu ke konci listopadu meziročně stouply o 74,3 miliardy na 1,73 bilionu korun.



"Omezená ekonomická aktivita na počátku roku, prohlubovaná snížením zdanění práce, kapitálu či majetku a změnou rozpočtového určení daní, se negativně promítá do inkasa daňových příjmu státního rozpočtu, které je svým objemem pod úrovní roku 2018. Ani mírně lepší meziroční výsledky v jednotlivých měsících druhé poloviny roku nedokázaly vykompenzovat schodky v lednu až dubnu, prohlubované podporou státu zasaženým odvětvím ekonomiky, zdravotnímu systému a domácnostem," uvedlo MF.



Ministerstvo zároveň informovalo, že ze státního rozpočtu na boj s pandemií koronaviru šlo od loňského března do konce letošního listopadu 478,2 miliardy korun. Přímá opatření například v podobě kompenzačních bonusů, programů Antivirus a dalších programů si vyžádaly 305,7 miliardy Kč. Odklad záloh daní vyčíslil úřad na 41,4 miliardy korun a výdaje na zdravotnictví v podobě nákupu ochranných prostředků, odměn zdravotníkům nebo oddlužení vybraných nemocnic na 131,1 miliardy korun. Za letošní leden až listopad MF celkovou pomoc z rozpočtu vyčíslilo na 260,2 miliardy korun.



Inkaso daně z přidané hodnoty stouplo ke konci listopadu meziročně o 7,9 miliardy na 270,5 miliardy korun. Výběr daně z příjmu právnických osob meziročně stoupl o 22,9 miliardy korun na 104,4 miliardy korun.



Naopak inkaso daně z příjmů fyzických osob kleslo o 40,7 miliardy na 95 miliard korun. V meziročním srovnání se podle MF promítá vliv daňových změn účinných od roku 2021, zejména snížení základu daně o více než 25 procent a zvýšení slevy na poplatníka. Inkaso dále negativně ovlivnil kompenzační bonus vyplacený v průběhu roku 2021.



V případě výdajů rostly běžné i kapitálové výdaje. Na běžných výdajích stát ke konci listopadu vydal 1,58 bilionu korun, meziročně o 72,6 miliardy více. Kapitálové výdaje stouply o 1,6 miliardy na 154,2 miliardy korun. Schválený rozpočet počítá za celý rok s kapitálovými výdaji 188,3 miliardy korun.



Na sociálních dávkách stát vyplatil ke konci listopadu 634,8 miliardy korun, meziročně o 19 miliard korun více. Z toho na důchody šlo 487,1 miliardy korun.



Letošní schválený schodek státního rozpočtu činí 500 miliard korun. Loni, kdy byl výsledek ovlivněn dopady pandemie, skončil státní rozpočet ve schodku 367,4 miliardy korun. Na příští rok vláda schválila schodek 376,6 miliardy korun. Vznikající koaliční vláda chce ale sestavit nový státní rozpočet na příští rok se schodkem do 300 miliard korun. Stát tak s největší pravděpodobností bude na počátku příštího roku hospodařit v rozpočtovém provizoriu.

Hospodaření státu v miliardách korun: leden - listopad saldo 2009 -169.406 2010 -140. 757 2011 -125.929 2012 -77.869 2013 -79.368 2014 -68.847 2015 -29.504 2016 55.451 2017 -11.618 2018 -21.639 2019 -38.625 2020 -341.487 2021 -401.538