Ekonomika USA je na tom mnohem lépe než v roce 2019, míní ekonom Rupkey

Americká ekonomika je na tom nyní mnohem lépe než na konci roku 2019, mzdy rostou, a to se projeví na budoucí spotřebě domácností. Pro Yahoo Finance to uvedl Chris Rupkey, který působí jako hlavní ekonom u FWDBONDS. Nebylo by ale s ohledem na ekonomický boom namístě, aby Fed změnil svou politiku? A jak se expert dívá na další vývoj v ekonomice?



Vedení Fedu není podle Rupkeyho úplně zajedno v tom, jak by mělo nyní postupovat, ale nastal jasný posun směrem ke snaze snižovat nezaměstnanost. Ohledně inflace pak americká centrální banka tvrdí, že její vyšší čísla jsou přechodného rázu. Ekonom k tomu dodal, že v minulosti skutečně byla řada případů, kdy ceny komodit pár let rostly, pak ale růst přestal a inflace se opět snížila. Rupkey ovšem dodal, že tentokrát se Fed ve svém odhadu mýlí.



Podle experta se centrální banka možná snaží dostat nezaměstnanost až k 3,5 % a pak začne zvyšovat sazby. Jenže „když se nezaměstnanost normalizuje, normalizované by už měly být i sazby.“ Jinak řečeno, „Fed je za křivkou“ a zvyšování sazeb ve chvíli, kdy nezaměstnanost dosáhne cílového stavu, by bylo velmi opožděným krokem.



Současná ekonomická situace v USA je poznamenána tím, že vláda dala lidem výraznou finanční podporu, a to nejen ta současná, ale začala s tím ta Trumpova. Domácnosti tak dostaly od vlády hotovost odpovídající zhruba maloobchodním tržbám jednoho průměrného měsíce. K něčemu takovému podle experta ještě nikdy nedošlo a kvůli tomu má „spotřebitel stále peníze“. K tomu se přidává růst mezd , který za poslední dva roky dosáhl celkem asi 10 %.Rupkey míní, že investiční plány současné americké vlády nepředstavují velkou fiskální stimulaci. Jde sice vcelku o vysoká čísla, ale zčásti proti nim bude stát vyšší výběr daní a také se jedná o plán na celou řadu let. Nejde tedy o něco, co by mělo zvyšovat tlaky na přehřívání ekonomiky. I tak ale podle ekonoma již nastala situace, kdy se spojila inflace mzdový růst a firmy musí zaměstnancům dávat vyšší mzdy tak, aby odrážely rostoucí spotřebitelské ceny Následující graf od Oxford Economics ukazuje historický a odhadovaný vývoj amerického produktu, který by se měl v roce 2022 vrátit velmi blízko trendu nastavenému před pandemií:Zdroj: Yahoo Finance