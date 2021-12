Rozbřesk: Na americkém trhu práce přituhuje a OPEC+ překvapivě kývl na více ropy

Obavy z varianty omikron jsou stále jedním z hlavních hybatelů tržního dění. Rychlost šíření v Jihoafrické republice ukazuje na výrazně vyšší reprodukční číslo a menší ochranu protilátek po prodělané nemoci. Na silnější závěry, zejména ohledně účinnosti vakcíny, je však stále brzy.

V mezičase další země i mimo jih Afriky zpřísňují karanténní opatření (Korea, USA). Akciové trhy sice včera zaznamenaly poměrně výrazné nárůsty (+1,4 %), ty však přišly po více než 3% dvoudenním propadu (jeden z nejhorších v letošním roce). Navíc dluhopisové trhy zůstávají opatrné, a to pravděpodobně nejen kvůli pandemii, ale i v důsledku jestřábího obratu v americkém Fedu. I proto jdou vzhůru krátké americké výnosy, zatímco delší konec křivky v obavách z budoucího růstu spíše stagnuje nebo klesá… Strach z inflace se po Powellově znovu-jmenování a změně rétoriky zdá být o poznání menší. Rozdíl mezi desetiletým a dvouletým americkým výnosem klesl za tento týden skoro o 20bps a je nejnižší od letošního ledna (80bps).



Uvidíme, jak s očekáváním trhů zamíchají dnešní čísla z amerického trhu práce. Přírůstek pracovních míst by mohl být relativně silný - okolo 600 tisíc pracovníků. A pokud uvidíme ještě další rychlý pokles nezaměstnanosti, bude to pro americký Fed o to silnější signál sundávat nohu z plynu. Ne všichni však mohou být z takové vidiny na trzích nadšení. Pokud půjdou americké krátké výnosy dál vzhůru, bude dolar působit časem víc a víc jako magnet stahující kapitál z rizikovějších lokalit “zpět domů”. A to nemusí být ve finále dobrá zpráva ani pro středoevropské měny, kterým se v posledním týdnu přes vysokou tržní volatilitu dařilo až překvapivě dobře.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží v užším pásmu v okolí 25,45 a vyčkává na nové impulsy. Přírůstky nově nakažených sice pravděpodobně zastavily svůj nárůst, ale stabilizovaly se na vysokých úrovních, které jsou pro český zdravotní systém nebezpečné. To nedává ekonomice před startující zimou moc velké naděje. Na druhé straně pro korunu bude asi i tak důležitější nálada na globálních trzích - zde jsou největší překážkou dalších zisků vyšší americké výnosy a silný dolar (viz úvodník).



Zahraniční forex

Centrální bankéři z Fedu pokračují v jemně jestřábí komunikaci (viz včera Bostic a Dally), která však nemá na eurodolar zásadnější vliv.

Do obchodování by nicméně mohla zasáhnout nová americká data v podobě listopadových statistik z trhu práce. Přírůstek nových pracovních sil bude zřejmě velmi silný, přičemž míra nezaměstnanosti pravděpodobně poklesne pod úroveň 4,5 %. Pro dolar by to měly být pozitivní zprávy jako zveřejněná data ohledně podnikatelské nálady v amerických službách.



Forint včera dopoledne zpevnil, a to díky dalšímu zvýšení jednotýdenní depozitní sazby MNB z 2,9 % na 3,1 %. Zisky forintu se však opět pomalu vytrácejí, což může souviset i s tím, že turecké liře se navzdory intervencím centrální banky nedaří.



Ropa

Aliance producentských států OPEC+ včera oproti očekáváním posvětila lednový růst produkce o 400 tis. barelů denně, na což ropa zareagovala prudkým poklesem, který však dokázala ve zbytku včerejšího obchodování zcela vymazat. Jedním z důvodů je zřejmě fakt, že OPEC+ včerejší jednání formálně neuzavřel, což má signalizovat připravenost kartelu své rozhodnutí bryskně přehodnotit, pokud by se snad měla rizika na poptávkové straně trhu (zejména spojená s šířením varianty omikron) materializovat. Z pohledu cenového vývoje pak máme nadále za to, že dokud nebude jasné, jak vážné riziko představuje varianta omikron, cena ropy zůstane pod tlakem zvýšené nejistoty.



Akcie

Americké akcie včera poměrně značně posilovaly. Hlavním tahounem růstu byly finanční společnosti, které narostly o 2,8 % a zdatně jim sekundoval i výrobce letounů Boeing s růstem dokonce o 7,6 %. Maloobchodní společnost Kroger včera po reportu výsledků přidala 11 %. Ze dna se odrazily také platební karty, když Visa přidala 4,3 % a Mastercard 4,5 %. Relativním poraženým včerejšího dne byl Apple, jehož akcie propadly nakonec o 0,6 % po reportu agentury Bloomberg o zpomalující poptávce po iPhone 13.