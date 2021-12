Americká obchodní komise chce zablokovat spojení Arm a Nvidia

Americká Federální obchodní komise (FTC) podala žalobu, pomocí které se snaží zablokovat dohodu, na jejímž základě by americký výrobce mikročipů převzal britského rivala Arm. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž hodnota transakce přesahuje 80 miliard dolarů (1,8 bilionu Kč). Žaloba představuje další překážku pro dokončení dohody, která už čelí hloubkovému vyšetřování v Evropské unii a v Británii.



"Nikdo si nemyslí, že se tato dohoda dokončí," uvedl analytik Stacy Rasgon ze společnosti Bernstein.



Nvidia oznámila dohodu o převzetí firmy Arm loni v září. Dohodnutá kupní cena se skládá z hotovosti a akcií Nvidie. V době uzavření dohody činila 40 miliard dolarů, mezitím se však v důsledku růstu ceny akcií Nvidie více než zdvojnásobila.



Nvidia je známá především výrobou čipů, které se používají v grafických kartách. Ty jsou důležité například pro videohry. Společnost Arm sídlí v britském univerzitním městě Cambridge a navrhuje čipy pro většinu mobilních telefonů a pro počítačové tablety. Její technologie využívají například firmy , Samsung či Huawei.



Dohoda o převzetí vyvolala obavy, zda si Arm pod novým vlastníkem zachová otevřený přístup k poskytování licencí na své technologie. Zamýšlenou transakci kritizoval mimo jiné spoluzakladatel společnosti Arm Hermann Hauser, podle kterého zničí podnikatelský model britské firmy. Ten zahrnuje poskytování licencí na čipy stovkám podniků, včetně některých přímých konkurentů Nvidie.



FTC uvedla, že navrhované spojení by poskytlo Nvidii možnost využít kontroly nad technologiemi společnosti Arm k potlačování konkurentů, což by vedlo k nižší kvalitě produktů, omezeným inovacím a vyšším cenám. "Poškodilo by to miliony Američanů, kteří těží z produktů založených na technologiích firmy Arm," dodala.



Společnost uvedla, že se bude nadále snažit prokázat, že spojení podniků by bylo pro čipový průmysl prospěšné a podpořilo by hospodářskou soutěž. Dodala, že hodlá proti žalobě FTC energicky bojovat. Prohlásila také například, že hodlá zachovat otevřený přístup firmy Arm k poskytování licencí.