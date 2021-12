Ceny za evropské emise uhlíku vyrostly na rekordní maximum. Překročily 80 eur za tunu a v příštích týdnech by mohly zamířit až ke 100 eurům

Evropské futures na emise uhlíku v pátek poprvé přesáhly 80 eur za tunu, a testují tak odhodlání politiků, kteří slibují, že budou jednat v oblasti změny klimatu agresivněji. Jenže se zároveň potýkají s rychlou inflací, která dopadá na ekonomiky po celém světě.



Náklady na znečišťování se letos zvýšily o více než 140 % poté, co byla v Evropě stanovena přísnější environmentální agenda a prudký nárůst cen plynu udělal z ještě špinavějšího uhlí levnější zdroj pro výrobu energie. Cena futures dnes vzrostla na ICE Endex v Amsterdamu až o 0,7 % na 80,42 eur za tunu.





Rychlé zvyšování cen za emise uhlíku zaskočilo i tvůrce politik. Zdražení emisí vede k vytlačení špinavých paliv z výroby energie i průmyslových procesů. Jenže to se právě teď neděje. Rostoucí ceny zemního plynu vedou k tomu, že Evropa letos pravděpodobně zaznamená naopak nárůst emisí, protože uhelné elektrárny budou přes zimu spalovat se ziskem. To je nepříjemné pro mnoho politiků, kteří minulý měsíc hlasitě slibovali zelenější politiku během klimatických jednání v Glasgow.



Z dlouhodobého hlediska by vysoká cena uhlíku mohla urychlit investice do snižování emisí nebo přechodu na čistší paliva. Technologie na zachycování a ukládání uhlíku nebo výrobu vodíku z obnovitelné energie se stanou ekonomicky životaschopnějšími, pokud cena za emise uhlíku zůstane na současné úrovni nebo ještě nad ní.



Vzhledem k tomu, že inflace již prudce roste, zdražení emisí společnostem vyrábějících široce používané chemikálie a materiály rozhodně nepomůže. Rychle rostoucí ceny uhlíku vyvolávají obavy, že by Evropská komise mohla zasáhnout, aby omezila spekulace na trhu.



S blížícím se koncem roku tlačí povolenky výše i několik dalších technických faktorů. Velké množství opcí na uhlík za 80 eur do konce roku vyprší 15. prosince. To pravděpodobně přiměje investory, kteří prodávali opce v pozici out of money k regulaci svého rizika právě nákupem futures. Poslední aukce roku je stanovena na 20. prosince, čímž odstartuje období, kdy trh nebude mít žádné nové nabídky, dokud vlády nezačnou v lednu povolenky znovu prodávat.



Podle Pera Lekandera, vedoucího partnera společnosti Clean Energy Transition, není rally na emisích uhlíku zdaleka u konce. Očekává, že povolenky v příštích několika týdnech překročí až 100 eur, protože energetické společnosti budou nadále povolenky nakupovat, aby měly dostatek na své letošní emise ze spalování uhlí. Rekordní náklady na znečištění pravděpodobně navýší i někteří šéfové vlád na summitu EU plánovaném na 16. až 17. prosince.



Zdroj: Bloomberg