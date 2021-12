Obchodování v USA: Na trh dorazily výprodeje

Akcie v zámoří dnes prodloužily svůj týdenní pokles. Investorům se nelíbily data z trhu práce a vyšší pravděpodobnost dřívějšího utahování monetární politiky. Výprodeje zasáhly především technologický sektor. se během seance propadala o více jak 6%, mateřská společnost Meta Platforms Inc, se po 20% kontinuálního propadu dostala do medvědího trhu. Propadly se i akcie Applu po zprávě, že iPhony řady zaměstnanců ministerstva zahraničí byly hacknuty. Čínské společnosti kótované v USA výrazně oslabily v souvislosti s přípravami delistingu Didi Global a současně s tlakem US regulátorů na jasnější účetní knihy.



Americká ekonomika je silná, ale trh práce zřejmě dosahuje svého plného potenciálu a inflační síly jsou již zvýšené, což je důvod, proč Fed cítí větší naléhavost dokončit tapering dříve.



Wall Street závěř: Dow Jones -0,2 %; S&P -0,8 %; Nasdaq -1,9 %