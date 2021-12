Rozbřesk: Situace v českém průmyslu se začíná obracet k lepšímu

K pondělním výsledkům obchodu a služeb se včera připojily i čísla za průmysl, zahraniční obchod a stavebnictví, která dopadla – s ohledem na situaci – ještě poměrně solidně. Průmysl se stále musí vypořádávat s vysokými cenami vstupů vč. energií, nedostatkem pracovníků a v případě zejména automobilového průmyslu i pokračujícím nedostatkem některých importovaných komponent. I v takto komplikovaných podmínkách se průmyslová výroba v říjnu meziměsíčně zvýšila o necelé procento. A vyšší byla tentokrát i produkce automobilového průmyslu, který jinak stále ještě strádá nedostatkem čipů. Zejména proto je i meziroční číslo, které je obvykle tím hlavním sledovaným, tak na první pohled mizerné (-5,1 % po sezónním očištění).



Útlum automobilové výroby byl patrný už od dubna a vedl až k poklesu meziroční produkce tohoto nejvýznamnějšího tuzemského odvětví o více než třetinu. Za dobu, kdy byl útlum ve výrobě aut zatím nejvýraznější – tedy od července do října – se v meziročním srovnání vyrobilo o téměř 200 vozů méně než loni. Možná by bylo přesnější říct, že bylo finalizováno, protože část aut stála nedokončená na parkovacích plochách. Podle zpráv přicházejících ze sektoru to ovšem vypadá, že to nejhorší má automobilový průmysl nejspíš už za sebou. Sice ještě ani v listopadu nejel na 100 %, avšak jeho výkon by měl být podstatně lepší než ve zmíněných čtyřech měsících. Ostatně výsledky za poslední měsíc bychom se měli dozvědět ještě před Vánocemi.



Zatímco se automobilový průmysl vzpamatovává z čipového hladomoru, většině dalších průmyslových oborů se dařilo i v říjnu. Kontrast, který je vidět na celkových výsledcích – tedy automobilový průmysl vs. ostatní – je patrný i u nových zakázek. Zatímco u aut je vidět propad zakázek o pětinu, ostatní sledované obory jsou meziročně stále v plusu. Některé (jako například chemický, papírenský, farmaceutický průmysl nebo výroba kovů) dokonce vykazují dvouciferný nárůst poptávky. Nové zakázky spolu s listopadovými průzkumy sentimentu tedy naznačují, že se celková situace v odvětví mění k lepšímu. Zbývá už jen zajistit si subdodávky a vyrovnat se s rekordními cenami téměř čehokoliv.



*** TRHY ***



Koruna

Koruna se během včerejšího obchodování držela v těsném pásmu okolo úrovně 25,45 EUR/CZK. Finanční trhy sice už začaly počítat s podstatně méně razantním zvyšováním úrokových sazeb ze strany ČNB, avšak s tím, jak opadá nervozita z další varianty covidu se koruně začíná pomalu a jistě opět dařit. Včerejší sada dat z reálné ekonomiky zůstala stranou pozornosti, nicméně už v pátek budou trhy – a nepochybně i ČNB – sledovat výsledky inflace za listopad. Pravděpodobný je pokles meziroční hodnoty, za kterým ovšem bude třeba vidět jen krátkodobé odpuštění DPH u energií, nikoliv vyhlíženou změnu domácích inflačních tendencí.



Zahraniční forex

Dolar se včera pokusil zpevnit na pozadí akciové euforie, což se mu povedlo jen dočasně. Data za americkou obchodní bilanci potvrdila, že růst HDP v posledním čtvrtletí bude vyšší než 6 %.

Trh však bude i nadále vyčkávat na americkou inflaci zveřejněnou v pátek, která bude rekordně vysoká (možná až 7 %).



Polská centrální banka dnes opět zvedne oficiální úrokové sazby a to přesto, že pandemická situace v Polsku se natolik zhoršila, že vláda musela znovu přijmout některá restriktivní opatření (např. redukce kapacity restaurací na 30 % či zavedení on-line výuky ve školách). Jako v předchozích případech dostala NBP požehnání k růstu úroků od vlády (tentokrát od jejího mluvčího, který včera uvedl, že by vládě růst úroků nevadil). Hlavní motivací k utažení měnové politiky však musí být pro NBP výsledek listopadové inflace, která nejenže atakovala 8 %, ale navíc byla výrazně vyšší než měsíc stará inflační prognóza. Výše uvedené dva důvody plus relativně slabý kurz zlotého podle našeho názoru přinutí Výbor pro měnovou politiku k agresivnějšímu zásahu, který by politiku dostal "před křivku". Očekáváme tedy, že NBP zvedne úroky o 75-100 bps, což by pro zlotý měla být dobrá zpráva, neboť trh sází spíše jen na +50 bazických bodů.