Víkendář: Automobilky nyní kopírují Teslu. Uvidí se, co dokážou

Americké výrobní firmy jsou nyní naštěstí vedeny inženýry. Pro Yahoo Finance to uvedl populární komik Jay Leno, který je ale také znám svou rozsáhlou sbírkou automobilů a expertizou v této oblasti. Leno míní, že v sedmdesátých a osmdesátých letech stáli v čele automobilek lidé z marketingu, takže třeba Chrysler chrlil na trh jedno auto za druhé a doufalo se, že jejich závady stihne firma opravit ještě v záruční době. To je ale „naštěstí za námi“.



Budoucnost amerických automobilek je tak podle Lena růžová, tou budoucností jsou přitom elektromobily. „Zhruba od roku 1810 do 1911 poháněla všechno pára, pak přišel benzín,“ uvedl Leno s tím, že na počátku dvacátého století ale bylo období, kdy se rozhodovalo, zda budoucností bude nadále pára, benzín nebo elektřina. Ta ale byla odsunuta stranou proto, že jen málo lidí k ní mělo přístup a nebyly ani dostatečné kapacity pro její výrobu v případě, že by poháněla automobily.







Elektřina tedy nebyla pro dopravu ještě zralá, nyní je situace jiná a vedoucí pozici u baterií má , která je „pravděpodobně osm až deset let napřed“. Všichni, kteří se nyní hrnou do elektromobility, pak „kopírují Teslu“, která si díky svému náskoku „zaslouží svou valuaci“. Standardem na straně dojezdu je tak nyní 400 mil, ale Leno míní, že postupně se bude tento standard zvyšovat, možná až na 1 000 mil.



Na otázku týkající se Rivianu Leno odpověděl, že není právě fanouškem velkých terénních vozů, měl ale možnost si jeden poháněný elektřinou vyzkoušet a byl to velký zážitek. Jel totiž pouští v obrovském vozu, který byl téměř úplně bez hluku. U Rivianu stejně jako u řady dalších je ale také důležité, že podnikání v tomto odvětví je „hodně těžké“ a „někdo může rozumět třeba elektronice, ale nemusí se vyznat v automobilovém byznysu“. I proto Leno podle svých slov tak uznává, co dokázal Elon Musk, a „uvidí se, co dokážou ostatní.“



Leno také nedávno testoval rychlostní schopnost Tesly Plaid. Na rychlostním okruhu představil vozidlo s dojezdem 390 mil a „největším zrychlením mezi sériově vyráběnými vozy“. Plaid má tři motory, dva vzadu, jeden vepředu. Leno testoval vůz na čtvrt míli s tím, že Bugatti Veyron ji dává za 9,9 sekundy, Spyder za 9,91 sekundy a McLaren P1 za 10,25 sekundy. Rekord ale drží Bugatti Chiron, který to dokáže za 9,4 sekundy. Jak si vedla ? Leno dokázal úsek ujet za 9,247 sekundy, tudíž si zapsal nový světový rekord.



Porovnání modelu Plaid (vlevo) s modelem S, se kterým jezdí Leno:







Zdroj: Youtube, Yahoo, CNBC