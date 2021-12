FED loutkařem a Wall Street je s jeho hrou spokojená, NVDA +7,49 %

Středeční obchodní seance přinesla jak zajímavé makro ekonomické data, tak i především zápis z jednání Americké centrální banky, jež rozdělilo dnešní obchodování na dvě odlišné části.



Report z maloobchodních tržeb zůstal za očekáváním analytiků, když tržby v předešlém měsíci stouply pouze o 0,3 %, resp. po očištění o 0,2 procenta.



V první části obchodování, které předcházel zápis z jednání FEDu, ovládala nervozita, kterou nejvíce pociťovali společnosti z technologického indexu Nasdaq Composite, který v jednu chvíli propadl až o více jak 1 %. „Nejlépe“ se do té doby vedlo průmyslovému indexu Dow Jones Industrial Avg., ten se držel v seanci téměř beze změny, oproti úternímu závěru.



Část druhá přinesla změnu, kterou měl na svědomí FED. Ze zápisu je patrné, že FED ponechá po zasedání sazby beze změn a v nejbližších dvou letech vidí bankéři každý rok tři zvýšení úrokových sazeb. Další krok, který bude sloužit k boji s inflací je utahování měnové politiky a to agresivněji, jak v měsících předchozích. Měsíční nákup dluhopisů bude snižován dvojnásobně.



Po této zprávě ze zasedání se akcie ujali obratu a umazali ztrátu z úvodu obchodního dne. Důvodem návratu k rally je jednoznačně odstranění nejistoty z trhu a to jak rychle bude centrální banka utahovat měnovou politiku. S třemi zvýšení sazeb investoři již dříve kalkulovali.



Hlavní indexy, tedy DJIA , SPX 500 i Nasdaq Composite se vyšplhaly nad 1procentní zisky. Nasdaq Composite si připsal více jak 320 bodů a vymazal tím pondělní ztráty. Dow Jones Industrial Avg posílil o 383 bodů, což pro něj stejně jako u technologického Nasdaq Composite umazání pondělního propadu.



Seance se proměnila ve spanilou jízdu technogií, které se staly jedním z nejsilnějších sektorů, NVDA +7,49 %, +8,04 %.



Výstup ze zasedání bankovní rady rozhodně neprospěl bankovním domům. Akcie klesly o 0,43 %, o 0,71 %.



Pod tlak se dnes dostaly rovněž čínské společnosti kotované na Wall Street a to po zprávě Davida Loevingera ze skupiny TCW, který předpověděl, že většina čínských akcií obchodovaných na amerických burzách bude stažena na domovskou burzu do Hongkongu, BABA -3,25 %, BIDU -1,04 %.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 1,1 % (35.927 b.), S&P 500 o 1,6 % (4.709 b.) a technologický Nasdaq Composite o 2,2 % (15.565 b.).