Ruská centrální banka zvýšila základní úrok na 8,5 procenta

Ruská centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o celý procentní bod na 8,5 procenta. Reagovala tak na přetrvávající vysokou inflaci. Úrok zvýšila centrální banka letos už posedmé a ve svém dnešním oznámení nevyloučila, že bude ve zpřísňování měnové politiky pokračovat. Základní úroková sazba je tak nyní v Rusku nejvýše od září 2017. Ruská centrální banka dnes také zahájila kampaň proti soukromým kryptoměnám.



Zvýšení sazby o celý procentní bod je v souladu s odhadem analytiků v anketě agentury Reuters. Ti takové zvýšení předvídali s ohledem na to, že inflace se v Rusku pohybuje blízko šestiletého maxima a trhy otřásají geopolitická rizika.



"Pokud se situace vyvine v souladu se základní prognózou, ruská centrální banka nevylučuje další zvýšení základní úrokové sazby na svých nadcházejících zasedáních," uvedla ruská měnová autorita.



Inflační cíl ruské centrální banky jsou čtyři procenta. Podle měření ze 13. prosince činila inflace v zemi 8,1 procenta. Podle centrální banky by se ale koncem příštího roku inflace mohla vrátit do rozmezí čtyř až 4,5 procenta.



Ruská centrální banka dnes také zahájila kampaň proti soukromým kryptoměnám. Její zástupce je označil za podvod a za finanční pyramidu. Centrální banka plánuje vydat svůj vlastní digitální rubl.



Další zasedání centrální banky, které bude rozhodovat o úrokových sazbách, se koná 11. února.