Rusko chce o 60 procent nižší ceny plynu v Evropě. Bojí se poklesu poptávky

Rusko chce, aby se ceny zemního plynu v Evropě, která je jeho největším odběratelem, v dlouhodobém horizontu snížily přibližně o 60 procent. Dlouhodobější růst by totiž zničil poptávku po plynu od společnosti , napsala agentura Bloomberg s odvoláním na dva úředníky obeznámené s energetickou politikou země.



Rusko chce, aby se ceny plynu v Evropě pohybovaly kolem 300 až 400 USD (až 8900 Kč) za tisíc metrů krychlových. To je hranice, která by pomohla Gazpromu udržet si pozici na kontinentálním trhu, a to i v době, kdy země od Británie po Polsko přecházejí k čistějším zdrojům, uvedl jeden zdroj. Další označil za optimální cenu v rozmezí 200 až 400 USD s tím, že dolní hranice je méně přijatelným scénářem.



To ostře kontrastuje se současnými cenami v Evropě, které v posledních týdnech kvůli energetické krizi stouply opakovaně na nové rekordy. Mohou za to obavy z nedostatku dodávek před zimou, protože zásoby na kontinentu jsou nejnižší za posledních deset let, dodávky plynovody jsou omezené a o zkapalněný zemní plyn soutěží Evropa s Asií. Cena evropského termínového kontraktu na plyn v úterý činila 88 eur (2200 Kč) za megawatthodinu, což odpovídá zhruba 1150 USD za tisíc metrů krychlových. Na počátku měsíce stoupla až na rekordních 162 eur za megawatthodinu, tedy 2000 USD za tisíc metrů krychlových.



Kreml dal veřejně najevo, že se obává dopadů růstu cen na poptávku po plynu od Gazpromu. Ten se loni podílel na uspokojení poptávky po plynu v Evropě jednou třetinou.



"Taková situace nakonec povede ke snížení spotřeby a to ovlivní naše producenty, včetně Gazpromu," uvedl minulý týden na zasedání vlády prezident Vladimir Putin. "To je důvod, proč nemáme zájem o nekonečný růst cen energií, včetně plynu."



Putin a další vysocí představitelé využívají slovní intervence, aby omezili evropské ceny plynu a zmírnili jejich nestabilitu. Rusko nicméně aktuálně neposlalo na trh v regionu žádné významné dodatečné objemy plynu, aby zmírnilo krizi, s odkazem, že dává přednost doplnění domácích zásobníků před zimou.



Vývoz Gazpromu do Evropy od konce srpna klesá. Někteří evropští představitelé obviňují ruského producenta, že přispívá ke krizi záměrným stažením dodatečných objemů dodávek. Firma uvádí, že dodává plyn v souladu s požadavky dlouhodobých klientů. Velké energetické společnosti v regionu potvrzují, že nepožadují více plynu kvůli vysokým cenám.



Gazprom naposledy prodával svůj plyn do Evropy a Turecka za 400 USD za tisíc metrů krychlových v roce 2008, kdy byly smluvní ceny ještě z velké části vázány na koš ropných produktů. Loni, kdy byla poptávka po plynu v Evropě zasažena mírnou zimou a pandemií, vývozní cena Gazpromu do zemí mimo bývalý Sovětský svaz činila 143 USD. To zahrnovalo i dodávky do Číny.



Rozpočet Gazpromu na letošní rok stále vychází z konzervativní vývozní ceny pro Evropu a Turecko témě 270 USD za tisíc metrů krychlových. Na počátku tohoto měsíce však podle analytiků zvýšil svůj výhled celoročních cen pro Evropu a Turecko na 295 až 330 USD za tisíc metrů krychlových.