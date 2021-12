Komentář analytika: Krátkodobý výhled Micronu pozitivně překvapil, akcie skokově rostou

Tržby vyrostly o 30 % yoy na 7,7 mld. USD (-7 % qoq), čímž se přesně trefily do konsensu trhu. Co do jednotlivých produktových linií, obě se taky trefily přesně do konsensu. Tržby z čipů DRAM rostly o 40 % yoy (-10 % qoq) a z čipů NAND o 20 % yoy (-5 % qoq). Mezikvartální poklesy jdou na vrub především nižším průměrným prodejním cenám. Hrubou marži se povedlo rozšířit až o 15 p.b. yoy na 47 % a čistý zisk na akcii se i díky tomu téměř ztrojnásobil na 2,15 USD při konsensus 2,10 USD.

V rámci krátkodobého výhledu na F2Q22 chce management dosáhnout tržby kolem 7,5 mld. USD (+20 % yoy) a čistý zisk na akcii necelé 2 USD (+130 % yoy). Odtud pravděpodobně plyne velká část pozitivní reakce akcií, jelikož konsensus se před uvedením výsledků pohyboval v okolí 7,3 mld. USD pro tržby a 1,80 USD pro čistý zisk na akcii.

Co se týče širšího výhledu pro celé odvětví na příští rok, ten se od předešlých výsledků nezměnil. Management pořád odhaduje růst poptávky o více než 15 % pro čipy DRAM a o 30 % pro čipy NAND. Vývoj by měl být tedy velice podobný tomuto roku a i proto chce investovat do výroby 11 až 12 mld. USD, neboli o 2 mld. USD více, než v letošním roce.

Investoři jsou očividně nadšeni z krátkodobého výhledu a akcie skokově rostou o 9 %. Zároveň dnes dodávají vzpruhu celému polovodičovému sektoru.