Firmy se posouvají od systému „just in time“, říká expert Citi. Jak vidí trhy návratnost akcií?

Mezi řediteli amerických firem se nyní hodně hovoří o inflaci a problémech v dodavatelských řetězcích. A v neposlední řadě o tlaku na pracovním trhu. Pro Bloomberg Markets to uvedl Leon Kalvaria ze , podle kterého se ohledně inflace řeší ve firmách zejména možnost promítnutí vyšších nákladů do prodejních cen a na straně druhé různé možnosti redukce nákladových položek.



Ve vztahu k tenzím ve výrobních vertikálách je podle experta hlavním tématem posun směrem od systému založeného na „just in time“. Tedy od minimálních zásob a spoléhání se na schopnost dodavatelů včas a v dostatečné míře zásobovat firmu podle jejích potřeb. Namísto toho se firmy snaží omezovat rizika nedostatku materiálu a vstupů, což přináší i snahu mít dodavatele blíže svým továrnám. Kalvaria celkově míní, že firemní sektor se s celou situací doposud vypořádal dobře a to je základem dobrého ekonomického výhledu.



Bankéř, který se specializuje na fúze a akvizice (M&A), poukázal na jejich aktuální vysoký počet tažený mimo jiné technologickým sektorem. Trhy podle něj již hledí za období pandemie a zároveň počítají s tím, že návratnost akcií již v následujících letech nemusí být taková jako doposud. M&A budou podle experta dál atraktivní, i když jejich základem jsou a budou nadále strategické aspekty a ne třeba snaha o vyřešení výrobních problémů. Ta je totiž otázkou každé jednotlivé firmy a ty se je tak nesnaží řešit fúzemi a akvizicemi.

Ze zmíněného strategického hlediska pak oblasti M&A dominují témata spojená s novými technologiemi. V podstatě ve všech odvětvích se totiž firmy podle experta snaží o technologický posun a mimo jiné k tomu využívají právě M&A. Roste také objem peněz, které fondy rizikového kapitálu investují do mladých technologických společností. V neposlední řadě pak máme za sebou rekordní rok na straně primárního úpisu akcií IPO. Do toho všeho se promítají i nízké sazby a dostupnost dluhového financování, které podle Kalvarii bude pokračovat. Nepovede to ale k přílišnému zadlužování firemního sektoru?



Expert míní, že společnosti si neberou úvěry jen proto, že jsou dostupné a levné bez toho, aby měly jasnou představu, co udělají se získanými penězi. Jinak řečeno, na prvním místě stojí jasný strategický záměr, který může mít formu M&A či organických investic. Na závěr expert zmínil, že i v oblasti fúzí a akvizic se projevuje pandemie v tom smyslu, že společnosti se naučily provádět transakce virtuálně, tedy bez přímého kontaktu.



Zdroj: Bloomberg Markets