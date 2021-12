ČNB překvapivě zvedá základní sazbu na 3,75 %. Jsme připraveni ji dál zvyšovat, říká Rusnok

Nemyslím si, že smyslem závazku byla sleva na O2. To byl jen vedlejší efekt. Hlavní kšeft to byl pro zahraniční spekulanty s korunou. Ti si potřebovali levně nakoupit korunu, na drahé by nevydělali. Rusnok jim ještě dopředu oznámil, kdy hodlá s intervencemi přestat, aby si mohli spekulanti v klidu ještě na poslední chvíli nakoupit aniž by riskovali, že budou muset na posilování koruny dlouho čekat. Nakoupili 2 bil Kč za cca 80 mld eur. Od té doby koruna posílila o 2 Kč na euro. To máme zisk pro zahr. spekulanty cca 160 mld Kč. Nyní při repo sazbě 3,75% budou ročně inkasovat od ČNB 75 mld Kč a posílení koruny pro ně představuje zisk dalších 80 mld Kč na každou korunu posílení vůči euru. To je dobrý kšeft. Zvyšování repo sazby ČNB prodražuje dluhovou službu ze státního dluhu o desítky mld Kč ročně, což bude nárůst zisku investorů. Ale to nevadí. Vláda bude přece šetřit. Jen na zrušení slev na jízdném pro studenty a důchodce ušetří "astronomických" 6 mld Kč. Zajisté ještě ve státním rozpočtu najde další podobná plýtvání penězi.

Jan47