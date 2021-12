Trhy před svátky znovu straší omikron, výrazně klesnou. Tématem týdne ČNB

Možnost tvrdších opatření proti nové variantě koronaviru zvané omikron přes vánoční svátky a nový rok tlačí na trhy v úvodu vánočního týdne do prudkého záporu. Například Nizozemí zavedlo v neděli plný lockdown, který potrvá až do poloviny ledna. Faktorem poklesu může být také přirozené utlumování rizika před svátky, přechod některých tržních hráčů do "risk off" módu.

Futures pro německý akciový index DAX odepisují 2,6 %, pro francouzský CAC index 2,5 %, pro britský FTSE index jsou v záporu 1,9 %. Wall Street je v minusu kolem 1,5 procenta.

Rakousko od pondělka umožňuje vstup do země pouze očkovaným. Německo omezilo příjezdy z Velké Británie, Dánska, Norska či Francie.

Akcie ztrácely také v asijském obchodování na čele s Japonskem. Čína poprvé po více než roce a půl snížila klíčovou zápůjční sazbu.

Z dat je dnes na pořadu dne běžný účet platební bilance v eurozóně, tématem týdne v ČR ale bude středeční jednání bankovní rady ČNB, od které se očekává další zvýšení úrokových sazeb skokově z 2,75 % na 3,5 %.

Ode dneška vstupuje v platnost pravidelná aktualizace a nová báze indexů pražské burzy. Text naleznete v odkazech pod tímto článkem.