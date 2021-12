Rozbřesk: ČNB může zvýšit sazby o 75 bps

Česká národní banka na posledním letošním zasedání nebude mít vůbec jednoduchý úkol. Od podzimní prognózy neuplynulo o moc více než měsíc a centrálním bankéřům se na stole opět kumulují pro-inflační rizika. Listopadová inflace nehledě na dočasně nižší DPH skončila více než procentní bod na listopadovou prognózou. Současně s tím rostly ve třetím kvartále rychleji HDP (o jeden procentní bod oproti prognóze) i mzdy (o jeden procentní bod oproti prognóze). A aby toho nebylo málo, koruna je naopak setrvale slabší, než odhaduje odborný tým ekonomů ČNB - přes poslední zisky je koruna vůči euru také zhruba o procentní bod slabší, než ukazuje listopadová prognóza centrální banky.



To vše je dobrým důvodem, proč by centrální banka měla být agresivnější a měla ve finále chtít posunout úrokové sazby na vyšší úrovně. Listopadová prognóza implikovala pohyb sazeb na 3,25 % a pak stabilitu sazeb s jejich následným poklesem v druhé polovině roku 2022. V tuto chvíli nám přijde nejpravděpodobnější agresivnější růst sazeb již na dnešním prosincovém zasedání - o 75 bps na 3,50 %. Na těchto úrovních, které jsou již nad neutrální sazbou, by se však centrální banka mohla na chvíli zastavit a počkat na první efekty prudce utažené měnové politiky na reálnou ekonomiku, trh práce i cenovou dynamiku.



Pokud by inflace na začátku nového roku nehledala vrchol mezi 7-8 % (náš základní scénář), ale ještě výš (8-10 %), může se ČNB nakonec rozhodnout sazby na začátku nového roku posunout ještě výše. Na druhou stranu se však na scéně mohou objevit i některá proti-inflační rizika. Na prvním místě jde o trh práce - ten nemusí v roce 2022 vypadat tak přehřátě jako dnes. Situace v těžce zkoušených odvětvích jako automotive se rychle mění - podle posledních průzkumů tam nedostatek zaměstnanců hlásí jako problém jen 1 % firem (v létě to ještě bylo necelých 20 %). I proto zaměstnanci nebudou tahat za delší konec provazu při mzdových vyjednáváních a radši mohou upřednostnit pokles reálných mezd nad ztrátou pracovních míst. ČNB přitom předpokládá, že dynamika mezd v příštím roce v celé ekonomice zrychlí (na 6,2 %). Pokud se tento předpoklad nenaplní, může to být důvod zastavit utahování měnových šroubů…





*** TRHY ***



Koruna

Česká měna se díky blížící se ČNB a lepší náladě na akciových trzích pohybuje v okolí 25,20 EUR/CZK. Pokud centrální banka zvýší sazby o 75 bps (základní scénář) a doručí trhům jestřábí komentář, může se to české měně líbit…, ta se pak může pokusit o další rozšíření zisků.



Zahraniční forex

Posun úrokových sazeb v USA směrem vzhůru včera dolaru nijak zásadně nepomohl a volatilita na předvánočním trhu dále uvadá. Z pohledu dat se trh dočká zajímavějších údajů až zítra.