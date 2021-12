Tesla svolává v USA téměř půl milionu aut Model S a Model 3 kvůli zvýšenému riziku havárie

Americký výrobce elektromobilů svolává do servisu přes 475.000 vozů Model 3 a Model S kvůli problémům se zpětnou kamerou a kufrem, které zvyšují riziko havárie. Informoval o tom dnes americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA). Celkový počet svolávaných vozidel se blíží půl milionu vozů, které dodala v loňském roce. Akcie Tesly aktuálně klesají o 0,6 %.



Automobilka se k věci zatím nevyjádřila. Podle NHTSA si není vědoma žádných nehod, zranění nebo úmrtí v souvislosti se zmíněnými problémy.



Americká automobilka svolává 356.309 vozů Model 3 z let 2017 až 2020 kvůli problémům se zadní kamerou a 119.009 vozů Model S kvůli problémům s přední kapotou, uvedl NHTSA. U sedanů Model 3 "se při otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru může poškodit kabelový svazek couvací kamery, čímž by se narušil přenos jejího obrazu". U vozů Model S mohou problémy se západkou přední kapoty vést k otevření zavazadlového prostoru "bez varování a bránit řidiči ve výhledu, což zvyšuje riziko nehody," uvedla společnost .



Úřad NHTSA se Teslou zabývá i kvůli jiným problémům. U 580.000 vozů se mu nelíbilo, že na obrazovce auta bylo možné za jízdy hrát hry, což automobilka přestala umožňovat. V srpnu úřad začal po sérii nehod vyšetřovat bezpečnost asistenčního systému pro řidiče. Pod tlakem NHTSA společnost v únoru souhlasila se stažením 135.000 vozidel s dotykovými displeji, které by mohly selhat a zvýšit riziko nehody.



Akcie Tesly dnešní obchodování zahájily poklesem o 2,4 procenta. Později část ztrát smazaly a v 16:00 SEČ odepisovaly 1,2 procenta na 1073,07 dolaru.