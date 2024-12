Víkendář: Tesla jako před 12, 13 lety?

Stifel zvýšil cílovou cenu u akcií Tesly z 287 dolarů na 411 dolarů, drží doporučení kupovat. Analytik společnosti Stephen Gengaro na Yahoo Finance hovořil o tom, co za touto nyní nejvyšší cílovou cenou na Wall Street stojí. Podle něj je „mnohem více než jen automobilka“. Pro analytika tak bylo cílem co nejlépe odhadnout hodnotu, kterou by mělo pro firmu vytvářet autonomní řízení a cybertaxi. Právě to jsou totiž oblasti, které by v následujících letech měly pro akcii představovat největší zdroj růstového potenciálu.



Gengaro míní, že pokud někdo chce nyní kupovat akcie Tesly, musí věřit v její dlouhodobější vize a rozvoj. Určitý komfort může podle něj v této souvislosti pramenit z toho, že Elon Musk spolupracuje s novou americkou vládou. To by totiž mohlo „poněkud vyhladit“ cestu na straně regulace autonomního řízení a robotaxíků. Ke zmíněné cílové ceně ještě analytik dodal, že ta stále odráží rezervovaný pohled na hodnotu těchto aktivit Tesly. Jejich plný potenciál tedy může být ještě znatelně vyšší.



Analytik ve vztahu k politice nové vlády ještě uvedl, že by sice mohly být eliminovány vládní pobídky pro koupi elektromobilů, má ale na trhu stále dominantní pozici a její nákladová struktura je lepší než u konkurence. Zrušení pobídek by tedy mohlo vést k tomu, že její pozice na trhu bude ještě lepší, protože konkurence je na vládní politice v této oblasti více závislá. O Tesle hovořil i analytik Craig Irwin z Roth Capital, který na CNBC zmínil také možný negativní dopad nové vládní politiky na konkurenci. K tomu tento expert míní, že současné čtvrtletí by mělo být posledním, kdy vykazuje „relativní slabost“.



Roth Capital zvýšil svou cílovou cenu pro akcie Tesly z 85 dolarů na 385 dolarů. Analytik firmy Craig Irwin se domnívá, že u vozů Tesly by se mohla objevit nová skupina nadšených zájemců, kterou by tvořili konzervativnější lidé, kteří se o elektromobily dříve zase tolik nezajímali. U akcií pak expert nyní nevidí mnoho negativních katalyzátorů, které by táhly jejich cenu dolů. Těch pozitivních by ale mohlo být více. je podle něj dokonce v pozici podobné té z doby před 12, 13 lety. Tehdy si firma mohla „sama vybírat, čeho dosáhne a pak tyto své cíle naplňovat.“ Nyní by mezi ně mohly patřit třeba aktivity související s využíváním umělé inteligence či humanoidní roboti.



Irwin chválí společnost Waymo za to, jak se jí podařilo dovést na trh skutečně fungující robotaxíky. s jejím vlastním řešením senzorů ale podle něj nakonec bude mít konkurenční výhodu. Firma by přitom měla své vlastní robotaxíky uvést na trh v polovině příštího roku. Vývoj v této oblasti bude podle experta postupný, lidé budou se službou robotaxíků získávat zkušenosti a půjde o oblast, která bude „hlavním tahounem pro nadšení vlastnit akcie Tesly“.



Zdroj: Yahoo Finance