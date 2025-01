CNBC: Tesla loni zvýšila prodej aut v Číně na rekordních více než 657.000 vozů

Americký výrobce elektromobilů loni zvýšil prodej v Číně o 8,8 procenta na rekordních více než 657.000 vozů. S odkazem na sdělení čínské součástí firmy o tom dnes informoval server CNBC. Udržet podobné tempo i v letošním roce ale bude podle expertů obtížné, protože Tesle v Číně roste domácí konkurence.



Jen za prosinec v Číně zvýšila prodej proti předchozímu měsíci o 12,8 procenta na 83.000 vozidel. Ztrácí ale podíl na trhu, ze 7,8 procenta v roce 2023 spadla v období leden až listopad 2024 na šest procent, a to ve prospěch čínských výrobců, uvedl zakladatel a výkonný ředitel společnosti Automobility Bill Russo. Ten vidí příčinu v tom, že má podle něj omezené a stárnoucí produktové portfolio.



"Bylo by pro mě těžké prohlásit v Číně Teslu za vítěze," řekl Russo, jehož podnik sídlí v Šanghaji. Zakladatel a výkonný ředitel firmy Sino Auto Insights Tchu Le řekl, že Tesle v Číně ještě pomáhá povědomí o značce a snižování cen, kterým se snaží prodej svých aut na čínském trhu podpořit. Tchu si ale není jist, zda může dosavadní tempo udržet i letos. Vedle konkurence čínských automobilek má podle něj i málo nových produktů.



Vozidla, která jsou zcela či převážně poháněna elektrickou energií, v Číně spadají do kategorie NEV, z anglických slov New Energy Vehicles - vozidla na nové energie.



Tesla koncem prosince v Číně snížila cenu svého nejprodávanějšího vozu Model Y o 10.000 jüanů (33.100 Kč) a prodloužila pětiletý úvěrový plán s nulovým úrokem pro zájemce o nákup vozu do konce ledna. Cena Modelu Y tak nyní začíná na 239.900 jüanech (791.700 Kč) po slevě. U sedanu Model 3 cena začíná na 231.900 juanech (768.200 Kč) - podle svých webových stránek loni v dubnu snížila cenu o 14.000 jüanů.



I po slevě se ale vozy v Číně prodávají s výraznou prémií proti elektromobilům domácích výrobců. Například čínská společnost BYD, která dominuje čínskému trhu s podílem přibližně 34 procent, oceňuje jeden ze svých nejprodávanějších modelů Seagull na 136.800 jüanů (453.400 Kč). Cenově dostupnější model Yuan Plus začíná na ceně 96.800 jüanů (320.900 Kč).



Cenová válka na trhu elektromobilů v Číně pokračuje i na začátku letošního roku. Automobilka Li Auto zavedla hotovostní dotace 15.000 juanů (49.700 Kč) na nákup vozu spolu s tříletým plánem financování s nulovým úrokem. Společnost Nio také prodloužila podobný tříletý úvěrový plán s nulovým úrokem.



Pobídky k nákupu elektromobilů doplňují pobídky, jimiž se čínské úřady snaží lidi přesvědčit, aby se zbavili starších aut a spotřebičů a koupili si nové se slevou. Vládou dotovaný program výměny by mohl snížit cenu vozů Model 3 i Model Y až o 50.000 jüanů (165.800 Kč), uvedla China.



Tesla minulý týden oznámila, že jí loni klesl celosvětový odbyt o 1,1 procenta zhruba na 1,79 milionu vozů. Vykázala tak první celoroční pokles odbytu za více než deset let. Ještě v říjnu přitom předpovídala jeho mírný nárůst.