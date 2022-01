Inflace v eurozóně v prosinci vystoupila na pět procent, maximum za 20 let

Míra inflace v eurozóně v prosinci vystoupila na pět procent, což je nejvyšší hodnota od zavedení společné evropské měny euro před dvaceti lety. Ve svém rychlém odhadu to dnes oznámil evropský statistický úřad Eurostat. Zvyšovaly se hlavně ceny energií a potravin. V listopadu byla inflace na 4,9 procenta. Údaje za celou Evropskou unii odhad neobsahuje, zveřejněny budou zhruba v polovině tohoto měsíce.



Inflace v eurozóně tak zůstává vysoko nad cílem Evropské centrální banky (ECB), která jej stanovila na dvě procenta. ECB na rozdíl od některých analytiků nadále očekává, že se inflace letos vrátí ke stanovenému cíli. Prezidentka ECB Christine Lagardeová před koncem loňského roku řekla, že centrální banka proto neplánuje na současný růst cen reagovat zpřísněním měnové politiky.



Prosincová inflace je vysoko nad odhady analytiků. Ti ji v anketě agentury Reuters odhadovali na 4,7 procenta.



Ceny energií se meziročně zvýšily o 26 procent ve srovnání s růstem o 27,5 procenta v listopadu. Růst v kategorii potraviny, alkohol a tabákové výrobky dosáhl 3,2 procenta, zatímco v listopadu činil v meziročním srovnání 2,2 procenta. Ceny neenergetického průmyslového zboží se meziročně zvýšily o 2,9 procenta po růstu o 2,4 procenta v listopadu.

Zdroj: Eurostat



Proti listopadu ceny v eurozóně v prosinci podle odhadu vzrostly o 0,4 procenta. V listopadu činil jejich meziměsíční růst také 0,4 procenta.



Eurostat dnes v samostatné zprávě zveřejnil i výsledky průzkumu, který sleduje náladu podnikatelů v eurozóně. Vyplynulo z něj mimo jiné, že firmy zmírnily očekávání růstu cen, a to poprvé za více než rok. To může naznačovat, že období vytrvalého růstu cen může být brzy u konce.



Většina firem, zejména ve zpracovatelském sektoru, nadále počítá s tím, že v příštích třech měsících zvýší ceny. Jejich podíl na celku ale proti listopadu mírně klesl napříč sektory, uvedl Eurostat. Širší index ekonomické nálady, který zahrnuje otázky na důvěru mezi spotřebiteli, maloobchodníky i průmyslníky v eurozóně, klesl na 115,3 bodu. Je to druhý měsíční pokles v řadě a zároveň nejnižší hodnota od loňského května.