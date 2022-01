Meziroční míra inflace v Turecku v prosinci vystoupila na 36,08 procenta z listopadové hodnoty 21,31 procenta. Oznámil to dnes turecký statistický úřad. Výsledek citelně překonal očekávání. Inflace je tak nyní nejvýše za téměř 20 let a jde ruku v ruce s propadem kurzu turecké liry.



V meziměsíčním srovnání ceny vzrostly o 13,58 procenta ve srovnání s růstem 3,51 procenta za listopad. Ekonomové v anketě agentury Reuters v průměru čekali meziroční inflaci 30,6 procenta a meziměsíční devět procent.



Turecko se s vysokou inflací potýká mnoho let. Tak vysoká, jako je za prosinec, ale byla naposledy v září 2002.



Nezvyšuje se pouze index spotřebitelských cen, ale také index výrobních cen. Za prosinec proti předchozímu měsíci vzrostl o 19,08 procenta, meziroční nárůst pak dosahuje 79,89 procenta. To je zejména odrazem prudkého růstu dovozních cen.



Turecká centrální banka dnes oznámila, že 13. prosince na devizovém trhu intervenovala přímým prodejem 3,12 miliardy dolarů (68,5 miliardy Kč), aby podpořila domácí měnu. Celková hodnota prvních čtyř prosincových intervencí tak vystoupila na 5,155 miliardy USD (více než 113 miliard Kč).