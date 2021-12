Doufáme, že FOMC již brzy zvedne sazby, říká M&B. Vedení Fedu chybí pestrost v názorech

Zejména v souvislosti se současnou vyšší inflací se v USA mezi ekonomy živě diskutuje o změnách v monetární politice Fedu. K této diskusi se přidává i portál Money and Banking, který poukazuje na novou strategii této centrální banky, která klade důraz zejména na dosažení maximální zaměstnanosti a ne na cenovou stabilitu. Taková strategie ale podle portálu nemusí uspět na straně cenové stability, a to z jednoduchého důvodu: Pokud se inflace zvýší nad cíl centrální banky a zůstane nad ním nějakou dobu s tím, že banka nebude o poklesu inflace hovořit jako o svém jasně definovaném cíli, může klesnout důvěra veřejnosti v opětovný pokles inflace.



M&B míní, že jak Fed, tak ECB dosáhly v minulosti ukotvení inflačních očekávání díky tomu, že veřejnost věřila v jejich zásah v případě, že inflace překročí cíl stanovený těmito centrálními bankami. Tedy věřila, že Fed nebo ECB půjdou svou politikou proti vyšší inflaci, a to i v případě, že by to mělo mít znatelný negativní dopad na zaměstnanost. Pokud ale centrální banka klade důraz zejména na trh práce, proč by se měla veřejnost domnívat, že banka bude riskovat recesi v případě vyšší inflace tak, aby ji stáhla zpět ke svému cíli?



Portál připomíná, že během posledních 30 let byl Fed ochotný riskovat recesi v případě, že hrozila vyšší inflace. Minulý rok ale Fed přehodnotil svou celkovou strategii a přístup k monetární politice a začal hovořit o vyrovnaném přístupu k inflaci a zaměstnanosti. Podle M&B je takový pohled konzistentní s dvojím mandátem této centrální banky, který dává stejnou váhu cenové stabilitě a maximální zaměstnanosti. Konzistentní s ní ale podle portálu není aktuální přístup, podle kterého chce Fed držet sazby u nuly až do chvíle, kdy se podmínky na trhu práce dostanou do stavu, který vedení Fedu hodnotí jako maximální zaměstnanost.



M&B v této souvislosti poukazuje na současnou vyšší inflaci a zároveň obtíže, které jsou spojeny s odhady maximální zaměstnanosti. Predikce Fedu pak hovoří o tom, že reálné sazby by měly ještě tři roky zůstávat u nuly, ale ekonomika nebude zpomalovat ze svého růstu pohybujícího se nad trendem a zároveň nenastane potřeba snižovat vyšší inflační tlaky. „Nevíme o žádném ekonomickém modelu, který by implikoval klesající inflaci během delšího období, kdy ekonomický růst převyšuje potenciál a míra nezaměstnanosti se pohybuje pod dlouhodobým standardem,“ píše M&B.



Podle portálu je pravdou, že nyní čelíme vysoké nejistotě jak na straně agregátní nabídky, tak poptávky, protože u obou působí výjimečné šoky. V takovém prostředí je ale překvapivé, že nedochází k rozšiřování odhadů budoucího vývoje inflace u jednotlivých zástupců Fedu. Což podle portálu ukazuje, že ve vedení americké centrální banky není potřebná pestrost v názorech. „Doufáme, že FOMC již brzy zvedne sazby a dostatečně zvedne očekávaný vývoj sazeb tak, aby byla obnovena cenová stabilita,“ uzavírá M&B.



Zdroj: Money and Banking