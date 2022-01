Inflace v Polsku vystoupila na 8,6 procenta, je nejvyšší za více než 20 let

Míra inflace v Polsku v prosinci pokračovala v růstu a dostala se na 8,6 procenta - nejvýše za více než 20 let. Proti listopadu ceny vzrostly o 0,9 procenta, oznámil dnes ve svém rychlém odhadu polský statistický úřad. Výsledek překonal odhady analytiků, kteří počítali s mírnějším růstem. Inflace v Polsku je tak nejvyšší ze všech zemí Visegrádské skupiny (V4), kam patří ještě Česká republika, Maďarsko a Slovensko.



V listopadu míra inflace v Polsku činila 7,8 procenta a meziměsíčně se ceny zvýšily o jedno procento. Ekonomové na prosinec počítali s růstem inflace na 8,3 procenta a s měsíčním nárůstem cen o 0,6 procenta, uvedla agentura PAP.



Vysoká inflace se odráží i v tržních výnosech dluhopisů polské vlády. Výnos dluhopisů se splatností deset let se dnes poprvé od roku 2014 dostal nad čtyři procenta a postupně vystoupil až na 4,042 procenta. Kurz polského zlotého se ale příliš nezměnil, což podle analytiků znamená, že trh už další zvyšování úrokových sazeb započetl do kurzů. Pro srovnání - výnos desetiletého dluhopisu české vlády se pohybuje kolem 3,17 procenta a je nejvyšší od poloviny roku 2012.



"Trh počítá se scénářem, že úrokové sazby v Polsku rychle vystoupí na čtyři procenta... a na vyšších úrovních zůstanou mnoho let," řekl ekonom Piotr Bartkiewicz z polského finančního ústavu ve Varšavě. Polská centrální banka začala úrokové sazby zvyšovat loni na podzim a základní úrok je teď na 2,25 procenta.



Růst výnosů obecně signalizuje, že trh očekává další růst základních úrokových sazeb centrálních bank. Výnosy se pohybují opačně k cenám, růst výnosů je tedy výsledkem cenového poklesu.



Dnešní výnosy ale nejsou v delším srovnání nijak vysoké. Například v polovině roku 2009, což bylo po globální finanční krizi, činil výnos desetiletého dluhopisu polské vlády asi 6,3 procenta. Srovnatelný dluhopis české vlády pak měl výnos kolem 5,8 procenta.



Vývoj v Polsku těsně kopíruje situaci v dalších zemích střední Evropy. V Maďarsku míra inflace v listopadu vystoupila na 7,4 procenta, v České republice na šest procent. Data za prosinec nejsou za tyto dvě země prozatím k dispozici.



Na Slovensku míra inflace v listopadu vystoupila na 5,6 procenta a dostala se nejvýše za posledních téměř 17 let. Prosincové údaje zatím nebyly zveřejněny. Slovensko je jako jediná země V4 členem eurozóny, a řídí se tedy měnovou politikou Evropské centrální banky (ECB).



Míra inflace v eurozóně podle rychlého odhadu statistického úřadu Eurostat v prosinci vystoupila na pět procent. Dostala se tak na rekord od zavedení společné evropské měny euro před dvaceti lety.