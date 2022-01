Aktualizace před výsledky Nokie maluje vysokou provozní marži

Nokia vydala aktualizaci před oficiálními výsledky 3. února. Očekává, že díky investicím do venture fondu, které jí navýšily zisk, překoná finanční výhled stanovený na rok 2021. Akcie rostou ve Stockholmu o 2,21 %.



Tento finský výrobce 5G zařízení uvedl, že jeho celoroční srovnatelná provozní marže se bude pohybovat v rozmezí 12,4 až 12,6 % a převýší předchozí výhled mezi 10 a 12 %. Na letošní rok pak očekává ziskovou marži na úrovni 11 až 13,5 %, uvedla společnost v dnešním prohlášení.



Čisté tržby dosáhly přibližně 22,2 miliardy eur, ve srovnání s průměrným odhadem analytiků ve výši přibližně 22,3 miliardy eur. Výhled tržeb následně staví do rozmezí mezi 21,7 miliardy eur a 22,7 miliardy eur.



Nokia zmínila přínosy z investic do venture fondu již ve své zprávě o výsledcích za třetí čtvrtletí. Většinu investic do venture fondu spravuje NGP Capital, a to v objemu 1,2 miliardy dolarů. Kromě toho Nokia využívá i jiné venture fondy, které investují do technologií. NGP vložila peníze do více než 100 růstových společností, včetně Deliveroo a Xiaomi.



Kompletní výsledky za čtvrté čtvrtletí a za celý rok zveřejní 3. února.

Zdroj: Bloomberg; Patria