Česká národní banka se po předloňském rekordním zisku loni propadla do ztráty

Česká národní banka loni vykázala ztrátu 37,5 miliardy korun. O rok dříve měla centrální banka rekordní zisk 91,7 miliardy korun. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů o bilanci ČNB.



Zisk z roku 2020 banka využila na úhradu části účetní ztráty z minulých let, která tak klesla na 37,5 miliardy korun. Po letošním výsledku hospodaření tak kumulovaná účetní ztráta zřejmě stoupne na zhruba 75 miliard korun. Ztráta vznikla v roce 2017, kdy centrální banka vykázala ztrátu přes 249 miliard korun. Důvodem byl nárůst devizových rezerv v souvislosti s ukončováním devizových intervencí a následné posílení kurzu koruny. Devizové intervence ukončila centrální banka v dubnu 2017 po 41 měsících.



Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera je za výsledkem loňského hospodaření posílení koruny v závěru roku a také vyšší náklady na provádění měnové politiky vzhledem k rychlému růstu základní úrokové sazby ČNB. Dalším faktorem je podle něj velké množství likvidity ve finančním sektoru po intervencích ČNB z let 2013 až 2017. "V opačném směru hospodaření pomáhal příznivý vývoj akciových indexů, ve kterých má ČNB část rezerv investovaných," uvedl Seidler.

Seidler také upozornil, že centrální banka vykázala rekordně vysoký zisk v předloňském roce, a to téměř 92 miliard Kč. Bylo to dáno příznivou kombinací vývoje na světových trzích. I přes tyto zisky jí zůstala kumulovaná ztráta přes 37 mld. Kč (viz graf níže). Ta se v posledních letech postupně snižovala, výsledkem hospodaření za rok 2021 se však opět prohloubí na zhruba 75 mld. Kč a tento trend bude patrně pokračovat i letos, uvedl ekonom.

"Uvedený vývoj tak pravděpodobně na delší dobu uzavře debatu o možné převádění zisků ČNB do státního rozpočtu. To je sice dle legislativy možné, ale centrální banka musí mít nejdříve uhrazené ztráty z minulosti a ideálně vytvořený i určitý rezervní fond navíc," podotkl také Seidler v komentáři.



Centrální banka dlouhodobě upozorňuje na to, že vytváření zisku není její hlavní úlohou. Tou je péče o cenovou a finanční stabilitu. Hospodářský výsledek je předběžný a nejsou v něm zahrnuty všechny dodatkové operace za rok 2021, uvedla banka. Konečný hospodářský výsledek za loňský rok bude znám až ve zprávě o hospodaření, kterou ČNB publikuje na jaře.



ČNB určuje měnovou politiku, pečuje o finanční stabilitu, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává i dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami a institucemi elektronických peněz a devizový dohled.

Centrální banka podle Seidlera postupně plánuje zvýšit podíl investiční části portfolia na 20 procent, je však otázkou, jaký podíl je optimální. "Úmysl investovat větší část rezerv do rizikovějších instrumentů má své odůvodnění a může dlouhodobě zvrátit bilanci zisků a ztrát ČNB na pozitivní stranu, přináší však pro centrální banku další rizika, zejména reputačního charakteru, pokud by nepříznivý vývoj na trzích vedl k vysokým ztrátám ČNB a následnému zpochybňování její odbornosti," podotkl ekonom.

Zdroje: ČTK, ČNB