USA a další velcí spotřebitelé uvolní své strategické ropné rezervy. OPEC navýšení dodávek odmítá

Spojené státy americké dnes uvedly, že uvolní 50 milionů barelů ropy ze svých strategických rezerv spolu s Čínou, Indií, Jižní Koreou, Japonskem a Británií. Chtějí tak zchladit ceny této komodity poté, co producenti OPEC+ odmítli navýšit dodávky. Vysoké ceny surovin totiž ohrožují zotavení globální ekonomiky z dopadů pandemie nemoci covid-19.



Dodatečná ropa zamíří na trh od druhé poloviny prosince. Část strategických rezerv uvolní také Čína, Indie, Jižní Korea, Japonsko a Británie, upozornili činitelé administrativy prezidenta Joea Bidena. Podle nich je to poprvé, co Spojené státy postupují takto koordinovaně s několika dalšími velkými spotřebiteli ropy.



Indická vláda vzápětí oznámila, že v případě Indie půjde o pět milionů barelů ropy. Japonská vláda už v pondělí oznámila, že pracuje na tom, jak uvolnění rezerv ropy zajistit, protože japonské zákony povolují část rezerv použít jen v případě, že je ropy nedostatek, nikoli za situace, kdy je cílem snížit její cenu.



Ropa na světových trzích na oznámení o koordinovaném postupu zareagovala okamžitě. Cena termínového kontraktu na severomořskou ropu Brent s dodáním v lednu zakrátko ztrácela asi 0,8 procenta a pohybovala se kolem 79 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) odepisovala více než jedno procento a prodávala se zhruba za 75,70 USD za barel.





Americký prezident Joe Biden, jehož preference před volbami do Kongresu v příštím roce klesají v důsledku rostoucí inflace, opakovaně vyzval Organizaci zemí vyvážejících ropu a její spojence, aby dodávali více ropy. Státy OPEC+, včetně amerických spojenců v Perském zálivu, se znovu sejdou 2. prosince, ale žádné známky změny v přístupu založené na výzvách USA nevykazují. Naopak mají již nyní problém a plněním stávajících cílů navyšování produkce kvůli obavám z opětovného nárůstu případů koronaviru, a tím i nižší poptávky.



Uvolnění strategických rezerv americké ropy bude probíhat ve formě úvěrového prodeje společnostem, které poté musí ropu vrátit. A je to poprvé, kdy Spojené státy koordinují uvolňování rezerv s dalšími velkými světovými spotřebiteli ropy, uvedli američtí představitelé.



Bezprecedentní snaha Washingtonu spojit se s hlavními asijskými ekonomikami za účelem snížení cen energií vysílá OPECu a dalším velkým producentům varování, že by měli řešit obavy z vysokých cen ropy, které v letošním roce zatím vzrostly o více než 50 %. Osoba z OPEC+ uvedla, že uvolnění z rezerv by zkomplikovalo měsíční monitorování trhu pro OPEC+. A Suhail Al-Mazrouei, ministr energetiky Spojených arabských emirátů, jednoho z největších producentů OPECu, nevidí "žádnou logiku" ve zvyšování dodávek SAE na globální trhy.



