Rozbřesk: Nejnižší výroba aut za 11 let, strach z Fedu a koruna pod 24,40 k euru

Na předběžné výsledky české ekonomiky za poslední kvartál loňského roku si ještě musíme dva týdny počkat, nicméně pomalu a jistě se její obrázek začíná skládat. Kompletní data za jednotlivá odvětví sice budou k dispozici až po zveřejnění bleskového odhadu HDP, avšak už nyní máme možnost podívat se, jak se v závěru roku dařilo největšímu tuzemskému průmyslu – výrobě osobních automobilů.

Toto odvětví se už od jara (nejenom u nás) stále více potýkalo s nedostatkem čipů, který vedl k výraznému omezování výroby a nárůstu zásob projevujícím se zejména ve třetím čtvrtletí. Poslední čtvrtletí v tomto směru přineslo přece jen změnu, byť byly jeho výsledky stále slabší než v roce 2020. Z meziročního srovnání vyplývá, že počet vyrobených aut v ČR v posledním čtvrtletí poklesl jen o pětinu (o kvartál dříve o téměř 45 %), a to především díky velmi dobrému listopadovému výsledku, kdy se podařilo obstarat dostatek vstupů do výroby. Prosinec už byl slabší, ale ani tak nelze říct, že přímo tragický. Celkově poslední tři měsíce vypadaly podstatně lépe než ty předcházející – zvláště po sezónním očištění – což by se mělo pozitivně propsat i do výsledku HDP v závěru roku. Překvapení samozřejmě nelze vyloučit u zásob, které HDP v loňském roce silně ovlivnily, nicméně výkony nejenom automobilového průmyslu byly v tomto období vyšší než v extrémně slabém třetím čtvrtletí.

Za celý rok 2021 tuzemské automobilky vyrobily v důsledku nedostatku importovaných komponent pouze 1,1 mil. osobních automobilů, což byl mimochodem nejméně za posledních jedenáct let. Od svého maxima dosaženého v roce 2018 se počet vyprodukovaných vozů poklesl o 23 %. Při pohledu na výkon německého automobilového průmyslu, který ve stejném období propadl o 40 %, jde stále ještě o velmi slušný výsledek. Stejně jako v roce 2021 se bude i v letošním roce odvíjet úspěch automobilového průmyslu od fungování dodavatelských řetězců. Kritickým momentem zůstane nadále nedostatek čipů, ke kterému se navíc přidávají vysoké ceny dalších vstupů a v neposlední řadě i neustále se zpřísňující evropské regulace. Proto v podstatě nelze v tomto případě nic moc odhadovat. Jisté je totiž jen to, že tlak na zvyšování cen nových vozů zdaleka ještě nepominul.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se v průběhu včerejšího obchodování držela v blízkosti úrovně 24,40 EUR/CZK. I nadále platí, že silnější impuls česká měna může získat až po únorovém zasedání bankovní rady, která nejspíše opět razantně zvýší základní sazbu ČNB. Guvernér Rusnok nicméně i ve včerejším tisku zopakoval svůj názor, že prolomení hranice pěti procent není (zatím) pravděpodobné. Jasněji bude nepochybně po zveřejnění lednové inflace (14. února), která „otestuje“ novou prognózu centrální banky a naznačí, zda je opravdu možné dobrat se dvouprocentního cíle už na přelomu roku.



Zahraniční forex

Strach agresivního Fedu tlačí dolarové úrokové sazby vzhůru, což má přesně opačný dopad na eurodolar. Americké měně dokonce neublížil drastický propad podnikatelské nálady v New Yorku. Ten byl zjevně vyvolán omicronen, což však trh považuje za velmi krátkodobý negativní faktor (ve skutečnosti USA jsou už za touto covidovou vlnou).

Dnešním dnem začne bobřík mlčení před zasedáním Fedu příští středu, což může dolar udržovat na býčí vlně (více viz naše poslední FX Strategie).