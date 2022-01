Bitcoin zamířil hluboko pod 40 000 dolarů. Vzal mu Fed vítr z plachet?

Cena bitcoinu dnes klesla pod 39.000 USD a dostal se tak na nejnižší hodnotu od loňského srpna. Oslabují i další digitální měny, například ether je nejníže od září. Investoři se po čtvrtečním poklesu cen amerických akcií odklánějí od některých investic do rizikovějších aktiv.



Bitcoin se aktuálně obchoduje okolo 39 081 USD a za posledních 24 hodin ztrácí asi 6,8 procenta. Předtím klesl až na 38.287 USD. Ethereum pak odepisuje 7,9 procenta na 2885 dolarů, ukázaly záznamy specializovaného webu CoinDesk.



Server Coinmarketcap.com uvádí, že hodnota celého trhu s kryptoměnami se za posledních 24 hodin snížila téměř o 150 miliard USD.

Pokles kryptoměn přišel po čtvrtečních ztrátách na akciových trzích ve Spojených státech, kde oslabovaly zejména akcie technologických firem. Jejich index Nasdaq Composite tento týden oslabil téměř o pět procent. Ztrácel ale i širší trh, index S&P 500 zaznamenává již třetí týden ztrát v řadě. Vzhledem k tomu, že výnosy amerických státních dluhopisů na začátku týdne výrazně vzrostly, investoři se začali zbavovat svých pozic v rizikovějších aktivech.



Americká centrální banka (Fed) už dříve naznačila, že letos plánuje začít zvyšovat úrokové sazby. Obvyklým investičním argumentem pro bitcoin je, že slouží jako zajištění proti rostoucí inflaci. Podle analytiků by však mohl Fed svými plány vzít bitcoinu vítr z plachet.



Bitcoin v listopadu vystoupil na rekordních téměř 69.000 USD. Od té doby ale jeho cena klesla o více než 40 procent. Někteří odborníci varují, že trh s kryptoměnami by mohl brzy začít klesat, protože přísnější postoj regulačních úřadů a výrazné kolísání ceny vyhlídky bitcoinu zhoršují.



Například Čína zcela zakázala veškeré aktivity související s kryptoměnami a přísnější jsou vůči trhu s kryptoměnami také americké úřady. Ruská centrální banka ve čtvrtek navrhla zákaz používání a těžby kryptoměn na ruském území se zdůvodněním, že tyto digitální měny představují riziko pro finanční stabilitu a suverenitu měnové politiky. Rusko patří mezi tři největší země, kde lidé těží bitcoiny.

Zdroj: ČTK, CoinDesk, CoinMarketCap

Disclaimer:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.