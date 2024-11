Bitcoin se dostal na rekordních 82.000 USD, těží z naděje na zmírnění regulace

Bitcoin se dnes dostal na další rekord a překonal hranici 82.000 dolarů (1,9 milionu Kč). Po znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem těží spolu s ostatními kryptoměnami z naděje na příznivější regulační prostředí, uvedla agentura Reuters.



Krátce před 14:00 SEČ vykazovala největší, nejstarší a nejznámější kryptoměna podle specializovaného serveru CoinDesk za posledních 24 hodin růst 3,8 procenta a prodávala se zhruba za 82.360 USD. Od letošního minima se tak cena bitcoinu už více než zdvojnásobila.



Trump se v předvolební kampani k digitálním aktivům hlásil. Slíbil, že ze Spojených států učiní hlavní město krypta na planetě a že se bitcoin stane v USA strategickou rezervou. Ve volbách minulý týden se do amerického Kongresu dostali i někteří stoupenci bitcoinu. Zástupci kryptoměnového odvětví vynaložili podle agentury Reuters na jejich podporu více než 119 milionů dolarů.



"Nastupující Trumpova administrativa může vést k urychlenému vyjasnění regulace, zvýšení účasti institucí, zlepšení tržní infrastruktury a k širšímu přijetí bitcoinu,“ uvedla analytička Marion Laboureová. "Trumpův pragmatický přístup znamená jasný odklon od nedávných regulačních omezení," dodala.



Analytici si však nejsou jisti, nakolik je nejnovější cenový nárůst udržitelný, zejména proto, že vývoj této třídy aktiv se už v minulosti vyznačoval prudkými pohyby nahoru a dolů. Podle expertky Moniky Rosenové, která hovořila s agenturou APA, nelze v blízké budoucnosti vyloučit cenovou korekci.

Upozornění pro investory:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. obecně nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.