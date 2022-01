Rozbřesk: Sazby Fedu beze změny, ale Powell proměnil tiskovku v jestřábí show

Americká centrální banka si připravila půdu pro zahájení cyklu zvyšování úrokových sazeb. Ty půjdou nahoru brzo, což znamená v polovině března. Kromě to však Fed indikuje jasný záměr redukovat svoji bilanci, přičemž jak z jeho komunikace vyplývá, tato forma restrikce by mohla přijít na řadu již ve druhém čtvrtletí tohoto roku.



Zvýšení úroků v březnu ze strany Fedu je tedy jasné. Ale jaké bude tempo Fedu v tomto cyklu a nemůže se náhodou stát, že centrální banka začne tím, že zvýší sazby rovnou o 50 bazických bodů (na rozdíl od 25bps s nimiž počítá trh)? Tisková konference šéfa Fedu Powella sice nedala na tuto otázku jasnou odpověď, ale mnohé naznačila. Powell sice totiž na jednu stranu signalizoval, že politika Fed bude závislá na příchozích datech, ale na druhou stranu je podle něj ekonomika v daleko lepší formě než v roce 2015, kdy byl zahájen předchozí cyklus zvyšování úroků. A připomeňme, že Fed tehdy zvyšoval úrokové sazby každé zasedání o 25 bazických bodů.

Z Powellovy odpovědi implicitně plyne, že je-li dnes americká ekonomika více přehřátá než v roce 2015, tak i cyklus utahování měnové politiky může být agresivnější. A mimochodem Powell byl v podstatě stejně jestřábí v kontextu jeho odpovědí ve směru k redukci bilance centrální banky. Ta je podle něho daleko více nafouklá než tehdy, a proto ji bude zapotřebí redukovat rychleji (než tehdy).



Celkově vzato z tiskovky jasně vyplynulo, že kolektivní vědomí vedení Fedu tíží jeden jasný nepřítel, a tím je hrozba trvale vysoká inflace. Tu považují centrální bankéři zároveň za hlavního nepřítele ohrožujícího expanzi, což však mluví za vše. V tomto kontextu mohou být příchozí inflační data - zejména pak ta lednová - opravdu naprosto klíčová a mohou zcela zastínit fakt, že data z trhu práce budou vinou omicronu mizerná. Dodejme, že podle našich odhadů lednová spotřebitelská inflace v USA zřejmě překoná vysoké prosincové číslo (7,1 %), přičemž jádrová složka bude atakovat 6 %! Z tohoto úhlu pohledu stále nelze vyloučit, že Fed začne cyklus zvyšování sazeb rovnou o +50 bodů, a/nebo nová makroekonomické projekce vyzní extrémně jestřábím způsobem. Například, že v březnové prognóze uvidíme daleko více zvýšení úrokových sazeb již v tomto roce - agregovaně klidně až o +175 bazických bodů (na rozdíl od současné prognózy +75 bodů).



TRHY

Koruna

Česká koruna se navzdory relativně jestřábímu vyznění tiskové konference Fedu držela v okolí 24,50 EUR/CZK - ztráty byly nakonec i díky relativně mírným ztrátám amerických akciových trhů kosmetické. V prostředí, kdy dál výrazně posiluje americký dolar, však pro korunu může být složité “zabodovat”..., a to nehledě na blížící se zasedání ČNB.



Zahraniční forex

Americký dolar si včerejší jestřábí konferenci šéfa Fedu Powella vyloženě užil (viz úvod), když se měnový pár EUR/USD sesunul až k úrovni 1,12. Uvidíme, zdali se dolaru bude dařit i po zveřejnění výsledku amerického HDP za poslední kvartál minulého roku, který podle nás zaostane za očekáváním trhu. Na druhou stranu však dolaru může pomáhat obecný nárůst averze k riziku vyprovokovaný včera J. Powellem.



Maďarská centrální banka zřejmě jen dva dny poté, co zvedla na oficiálním měnovém zasedání svoji hlavní úrokovou sazbu, přikročí k dalšímu restriktivnímu kroku, kterým bude posun jednotýdenní úrokové sazby směrem nahoru. Ta se aktuálně nachází na 4,00 % a my odhadujeme, že MNB by mohla jednotýdenní depo posunout dnes na 4,3 %.