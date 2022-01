Tržby Apple na nový rekord a zisk výše o pětinu vynesl iPhone 13 i zábava a učení z domů v pandemii

Čistý zisk americké technologické společnosti v prvním fiskálním čtvrtletí vzrostl o 20,4 procenta na 34,63 miliardy dolarů, v přepočtu 758,8 miliardy korun. Tržby stouply na nový rekord. Pandemie urychlila podle firmy zavádění digitálních nástrojů pro komunikaci, učení a zábavu, což firmě umožnilo zvýšit tržby na rekord v téměř všech segmentech, včetně služeb, počítačů, příslušenství a tabletů. těžil také z vysoké poptávky po iPhonech v Číně.



Tržby se za tři měsíce do 25. prosince zvýšily o 11 procent na 123,9 miliardy USD. Analytici v průměru očekávali tržby jen 118,7 miliardy USD a zisk 31 miliard USD.



Applu se podařilo zvládnout problémy v dodavatelském řetězci. Generální ředitel Tim Cook v říjnu varoval, že nedostatek čipů ovlivňuje výrobu většiny produktů firmy a mohl by jí způsobit ztrátu na tržbách více než šest miliard USD. Finanční ředitel Luca Maestri v rozhovoru s agenturou Reuters řekl, že dopad byl přes šest miliard USD, ale v tomto čtvrtletí, které končí v březnu, se negativní dopad sníží.



Tržby z prodeje telefonů se zvýšily o devět procent na 71,6 miliardy USD díky zájmu o nový iPhone 13, který se začal prodávat těsně před začátkem hlavní předvánoční nákupní sezony. V Číně podíl Applu na trhu s chytrými telefony v posledních třech měsících loňského roku stoupl na rekordních 23 procent a firma se poprvé po šesti letech stala jedničkou na čínském trhu, uvedla firma Counterpoint Research.



Tržby ze služeb, které zahrnují předplatné televize a hudby a obchod s aplikacemi App Store, stouply o 24 procent na 19,5 miliardy USD. Počet předplatitelů se zvýšil na 785 milionů z 620 milionů ve stejném období předchozího roku. Růst tržeb ze služeb pomáhá zmírňovat problémy ve výrobě. však čelí tlaku regulátorů v USA a Evropě, který by mohl snížit jeho tržby ze služeb.



Tržby z prodeje počítačů Mac stouply o 25 procent na 10,9 miliardy USD a z prodeje příslušenství o 13 procent na 14,7 miliardy USD. Tržby z prodeje iPadů se však snížily o 14 procent na 7,25 miliardy USD. To zřejmě potvrzuje předpovědi analytiků, že iPady budou mít nízkou prioritu v případě nedostatku součástek.

Podle agentury Bloomberg plánuje Apple novou službu, která umožní malým podnikům přijímat platby přímo prostřednictvím jejich iPhonu, bez nutnosti připojovat další hardware, jako jsou terminály Square společnosti Block. Nová funkce tak promění iPhone v platební terminál a umožní obchodníkům přijímat platby přiložením karty nebo jiného iPhonu. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na osoby obeznámené s touto záležitostí.



Apple na nové funkci pracuje od roku 2020, kdy zaplatil zhruba 100 milionů USD (2,2 miliardy Kč) za kanadský startup Mobeewave. Firma nabízí službu, která umožní chytrým telefonům přijímat platby přiložením kreditní karty.



Systém bude zřejmě využívat čip pro blízkopolní komunikaci (NFC), který se v současnosti používá pro Apple Pay. Nová funkce Applu fakticky umožní obejít zavádění nového hardwaru, protože značné množství zákazníků tento hardware, kterým bude iPhone, již má v kapse, uvedl Logan Purk, analytik společnosti Edward Jones. Dodal však, že pokud Apple nenabídne levnější produkt a jednodušší platformu, někteří podnikatelé by se mohli zdráhat přejít k nové službě.



Square, který v současnosti hojně využívají malé firmy, si účtuje 299 dolarů za své zařízení a poplatek 2,6 procenta plus deset centů za každou transakci.



Podle zdrojů začne Apple možná funkci zavádět prostřednictvím aktualizace softwaru v nadcházejících měsících. Apple se ke zprávě odmítl vyjádřit.



Apple posiluje své finančně technologické služby. V roce 2019 ve spolupráci s bankou Goldman Sachs nabídl vlastní kreditní kartu a údajně chce nabídnout také službu kup hned, plať později.

(Zdroj: , Refinitiv, čtk)