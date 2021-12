The Information: Apple ještě za Cooka uzavřel dohody kvůli podnikání v Číně za stovky miliard dolarů

Šéf americké technologické společnosti Tim Cook před lety uzavřel tajnou dohodu, která potlačila hrozby pro podnikání firmy na čínském trhu výměnou za pomoc při rozvoji čínského technologického sektoru. Informoval o tom dnes server The Information s odvoláním na rozhovory a interní dokumenty Applu. Dodal, že hodnota této dohody se odhaduje na více než 275 miliard dolarů (přes šest bilionů Kč).Cook podle serveru tuto dohodu připravil v roce 2016 při osobních schůzkách s čínskými představiteli, jejichž cílem bylo zastavit vlnu opatření čínských regulátorů namířených proti Applu. Ta spolu s negativní publicitou vedla k poklesu prodeje telefonů iPhone v Číně.Apple v té době čelil zhoršujícím se vztahům s čínskými představiteli, kteří se domnívali, že podnik dostatečně nepřispívá k rozvoji čínské ekonomiky, píše The Information. Dohoda, kterou Cook uzavřel, podle serveru otevřela cestu k úspěchu Applu na čínském trhu.List Daily Mail v souvislosti s informacemi serveru The Information upozorňuje, že americké korporace nyní ve Spojených státech čelí kritice kvůli rozšiřování aktivit v Číně, která je obviňována z porušování lidských práv. Cook nicméně minulý měsíc uvedl, že podle jeho názoru je povinností Applu prodávat své produkty v co nejvíce zemích, včetně Číny. "Světový mír prostřednictvím světového obchodu," prohlásil.