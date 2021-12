Cílové ceny na Apple rostou a další historická valuace je už na dohled

O virtuální realitě se psalo minulý týden, že bude příští rok. V tomto příběhu na Patrii se píše již - do počátku roku 2023. Je to pouhá spekulace. Vzhledem k tomu, že Apple pozastavil nedávno výrobu iPadů, aby mohla pokračovat výroba iPhonů, jak chce začít vyrábět nové zařízení ( headset ) vč. toho stávajícího a to období, kdy čipů je celosvětově nedostatek? Apple mám rád, ale optimisticky ho zatím nevidím. Pokud FED začne zvedat sazby, "kupa těch mladých" co si v USA kupuje ijfoun na něho nemusí mít. Stejně tak výměnný cyklus se prodlužuje a letošní ročník iPhonů / Watch kdyby nevyšel, nikdo by si toho možná ani nevšimnul. Nic nového v nich není a sám Cook naposledy říkal, že 1Q čeká pokles oproti loňsku. Uvidíme.

