Rozbřesk: Česká ekonomika zakončila rok ve svižném tempu, koruna před zasedáním ČNB nabírá na síle

První předběžné výsledky české ekonomiky za poslední čtvrtletí loňského roku příjemně překvapily. Ekonomika se totiž v posledním kvartále nepropadla, jak předpokládala ČNB, ale pokračovala – i když v pomalejším tempu – v růstu. HDP se zvýšil oproti předchozímu období o 0,9 %, meziroční růst pak dosáhl 3,6 %.

Žádná podrobnější data sice nejsou k dispozici, ale podle doprovodného komentáře statistického úřadu stála za těmito dobrými čísly tentokrát zahraniční poptávka. Za celý loňský rok si ekonomika připsala 3,3 %, a to především díky spotřebě domácností a zásobám. Nic moc dál se zatím nedá analyzovat, protože chybí nejenom aktualizované detailní řady HDP, ale vlastně i výsledky jednotlivých odvětví za prosinec, které budou k dispozici až v pondělí.



Prozatímní výsledky ekonomiky předčí stávající prognózu ČNB, které tak dávají do rukou další argumenty pro pokračování cyklu rychlého zvyšování úrokových sazeb. A totéž lze v podstatě říct i o soft datech, která jsou k dispozici od minulého týdne, nebo o včera zveřejněném indexu nákupních manažerů (PMI). Ten v lednu skončil na úrovni 59 bodů, což je poměrně silný výsledek naznačující pokračování expanze tuzemského průmyslu. Je vidět, že firmy mají dostatek zakázek a jejich hlavním problémem zůstává fungování dodavatelských řetězců a vysoké vstupní ceny, které jsou podniky nuceny promítat i do cen své produkce. I když se problémům firmy snaží i nadále předcházet hromaděním zásob, cenová (inflační) očekávání jsou nejvyšší za dobu sledování.



Pozitivní očekávání ovšem nepanují pouze v tuzemském průmyslu, ale i v tom evropském. PMI za eurozónu skončil jen těsně pod tím českým, německý jen mírně nad. Rovněž i v případě průmyslu v zemích eurozóny jsou vyhlídky na růst velmi pozitivní, byť tlak na růst cen přetrvává, stejně jako problémy se subdodávkami. V každém případě ovšem naznačují velmi ostrý start průmyslu v novém roce, který se pozitivně odrazí i na výsledcích tuzemského průmyslu a vlastně i celé ekonomiky. Proto i dosažení více než čtyřprocentního růstu českého HDP není v letošním roce nedosažitelným cílem. Ohrozit jej v tuto chvíli může snad jen přetrvávající vysoká inflace, která by si vyžádala dodatečný zásah ČNB.



*** TRHY ***



Koruna

Koruna krátce před zasedáním bankovní rady ČNB opět nabírá na síle. K posílení na zhruba 24,25 EUR/CZK ji napomohla nejenom vidina dalšího rozšíření úrokového diferenciálu, ale i sentiment na globálních trzích, který se odrazil i na vývoji dalších měn v regionu. V každém případě ČNB včera dostala do rukou další argument k razantnímu zvýšení sazeb už na čtvrtečním jednání.



Zahraniční forex

Eurodolar zažívá pozitivní korekci, která zcela zřetelně vyplývá z toho, že trh začíná spekulovat na to, že ECB zvedne úrokové sazby. Dnes k tomuto příběhu dostaneme další dílek a to v podobě lednové inflace za celou eurozónu. A číslo to bude podle všech indicií vyšší, než se očekává. To může euru před zítřejším zasedáním ECB pomáhat. Naopak dolar může ztrácet z titulu slabších dat z amerického trhu práce (ADP report).