Alphabet nečekaně rozhodl o splitu akcií, futures ukazují na zelené otevření evropských trhů

Dnes v noci dorazila várka firemních výsledků, včetně takových jmen, jako je Alphabet či . Alphabet navíc zcela nečekaně rozhodl o splitu všech tříd svých akcií k 1. červenci v poměru 20:1. Dnešní futures ukazují na pozitivní otevření evropských trhů.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,7 %, FTSE 100 +0,5 % a DAX +0,6 %.

Denní přírůstek případů koronaviru v Česku byl v úterý rekordní, testy jich potvrdily 57.195. Je to téměř o polovinu víc než před týdnem. Opakovaných nákaz bylo 9775, víc jich bylo jen minulý týden ve čtvrtek, kdy ale číslo zvýšily dohlášené případy z předchozích dní. V nemocnicích bylo s covidem-19 v úterý 2653 lidí, zhruba o 700 víc než o týden dřív. Nad 200 se vrátil počet pacientů ve vážném stavu.

Alphabet se opět opírá o svou parádní disciplínu, jíž je kontextová reklama, resp. vyhledávání (resp. Google). Na rozdíl od 3Q21 se však přidává Cloud, což trh uvítal. Roli černé ovce hraje i tentokrát YouTube. Čistý zisk na akcii narostl meziročně až o 38 % na 30,69 USD, přičemž trh počítal jen s 27,35 USD. Alphabet zcela nečekaně rozhodl o splitu všech tříd svých akcií k 1. červenci v poměru 20:1. Cena akcií tak klesne z řádu tisícovek do stovek a stane se přijatelnější i pro malé retailové investory. Nižší cena po splitu navíc potenciálně otevírá akciím cestu do cenově váženého indexu Dow Jones . Více informací naleznete v komentáři analytika Patria Finance Braňa Sotáka zde.



Největší americká automobilka (GM) v loňském roce zvýšila čistý zisk o 56 procent na deset miliard dolarů (přes 215 miliard Kč). Dodala, že v letošním roce očekává čistý zisk v rozsahu od 9,4 do 10,8 miliardy dolarů.



Americká automobilka Motor investuje do elektromobility dalších až 20 miliard dolarů (téměř 432 miliard Kč). Na webu o tom informovala agentura Bloomberg. Motor v prosinci uvedl, že očekává, že do dvou let bude druhým největším výrobcem elektroaut na světě. Roční výrobní kapacita firmy by měla být 600.000 vozů.



Žádný ze šesti představitelů Fedu, kteří tento týden zatím hovořili, nepodpořil myšlenku zvýšení sazeb o půl bodu v březnu. Ten nejagresivnější z nich, James Bullard, prezident St. Louis Fed, se vyslovil pro pět zvýšení. A v ideálním případě dává Fed přednost postupnému navýšení, řekla šéfka Fedu Kansas City Esther George, která je dalším jestřábem. To kontrastuje s prognózami Wall Street, které počítaly až se sedmi zvýšeními v roce 2022, nebo dokonce s půlbodovým navýšením.